Delivery de comida árabe cresce no ES: confira 6 dicas para pedir

Quem aprecia os sabores da rica culinária libanesa no Estado já frequentou ou ouviu falar de restaurantes como Kibe Lanches, Baruk e Empório Árabe (este sírio-libanês), que juntos somam mais de um século em atividade. Com apenas três anos e referências contemporâneas, o Zattar não demorou a entrar para o grupo das casas libanesas mais famosas da Grande Vitória.
Mas de uns tempos para cá, em especial no período da pandemia, o crescimento dos serviços de entrega trouxe um novo tempero à nossa cena árabe. Pequenos bufês focaram no delivery, alcançando outros públicos, e alguns outros empreendimentos surgiram.
Em comum, eles têm: a descendência (são comandados por empreendedores libaneses ou por filhos e netos de libaneses), o orgulho de suas origens e a tradição familiar como base de suas receitas.
NOVOS ÁRABES
A seguir você encontra uma amostra da nova cozinha árabe capixaba, por assim dizer. Estão nela um restaurante, um bar, uma rotisseria e três bufês que abriram nos últimos cinco anos. A julgar pela qualidade de sua comida, serão tão longevos quanto o Empório Árabe, o Baruk e o Kibe Lanches. Confira!
TEMPERO ESPECIAL
- Filha de libaneses, a chef Sâmia Sassine importa da propriedade da família, ao Norte do Líbano, o azeite, o zaatar e a pimenta árabe usados em suas receitas. Elas estão no cardápio do bufê e rotisseria Mimos do Líbano, que funciona há quatro anos no Day by Day e há oito meses faz entregas. Um carro-chefe é a torre de quibe cru com coalhada, cebola, pistache e zaatar (a partir de R$ 28). Delivery de segunda a sábado pelo (27) 98132-6622 ou no iFood. Rua Elesbão Linhares 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3207-5133.
NA CIDADE SAÚDE
- Aberto em 2015, o Tarboush é um expoente da nova geração de restaurantes árabes de Guarapari, que tem endereços antigos como o Kibe Lanches, quase cinquentenário. Funcionando com cardápio reduzido, somente para retirada e entregas, traz em destaque shawarmas (a partir de R$ 20), sanduíches árabes (a partir de R$ 25) e quibe cru de cordeiro (R$ 60, para dois). O delivery é de segunda a sábado, das 17h às 21h. Pedidos: (27) 98173-3787. Rua Mercedes Costa Pimentel, 44, loja 12, Centro, Guarapari.
DIRETO DA FAZENDA
- Criado há pouco mais de dois anos, o bufê e delivery Mabruk trabalha com ingredientes de origem controlada, produzidos em fazenda própria no interior de Minas. São exemplos o cordeiro, criado ao pasto; o leite fresco do preparo da coalhada; e as hortaliças usadas nas receitas. Quem comanda o serviço, sempre personalizado, é a empresária Najla El Aouar, descendente de libaneses. Pedidos: (27) 99919-2242, com entregas em toda a Grande Vitória.
BAR LIBANÊS NO CENTRO
- Situado na esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, no Centro de Vitória, o Al Jazira, mais conhecido como Bar do Said, começou a trabalhar com entregas no último dia 11. A princípio elas serão feitas às sextas e sábados, em Vitória e Vila Velha, com frete grátis no bairro e em pedidos acima de R$ 50. No cardápio deste fim de semana há opções congeladas, como falafel (R$ 35 a porção com 20), e pratos quentes como arroz com lentilha (R$ 20/250g). Pedidos: (27) 99293-8085.
COZINHA DE ORIGEM
- Inspirada pelas receitas da avó Josephina, Mirna Moussalem encerrou sua trajetória de 26 anos como comerciante para dedicar-se à culinária. Estudante de Gastronomia, ela inaugurou em junho o Moussa Cozinha Árabe de Origem. O cardápio é exclusivo para encomendas, com entregas às quintas, sextas e sábados em Vitória e Vila Velha. A petisqueira com coalhada, homus, babaganuche e mhamara (R$ 39,90/400g) é um dos destaques. Pedidos: (27) 99261-4405.
RECEITAS DE FAMÍLIA
- Lançado em janeiro, o bufê Cedrus Libani tem no cardápio receitas de família produzidas com ingredientes frescos pela empresária e publicitária Brigida Alexandre. Entre as opções há arroz marroquino (R$ 90/1 kg), quibe cru (R$ 30,80/350g), esfihas (R$ 21/seis unidades) e pratos individuais como shishbarak (capeletti na coalhada/R$ 38). As entregas são gratuitas, em Vitória e Vila Velha. Pedidos com 24h de antecedência pelo (27) 98819-2404.