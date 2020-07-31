Delivery de comida árabe cresce no ES: confira 6 dicas para pedir

Quem aprecia os sabores da rica culinária libanesa no Estado já frequentou ou ouviu falar de restaurantes como Kibe Lanches, Baruk e Empório Árabe (este sírio-libanês), que juntos somam mais de um século em atividade. Com apenas três anos e referências contemporâneas, o Zattar não demorou a entrar para o grupo das casas libanesas mais famosas da Grande Vitória.

Mas de uns tempos para cá, em especial no período da pandemia, o crescimento dos serviços de entrega trouxe um novo tempero à nossa cena árabe. Pequenos bufês focaram no delivery, alcançando outros públicos, e alguns outros empreendimentos surgiram.

Em comum, eles têm: a descendência (são comandados por empreendedores libaneses ou por filhos e netos de libaneses), o orgulho de suas origens e a tradição familiar como base de suas receitas.

NOVOS ÁRABES

A seguir você encontra uma amostra da nova cozinha árabe capixaba, por assim dizer. Estão nela um restaurante, um bar, uma rotisseria e três bufês que abriram nos últimos cinco anos. A julgar pela qualidade de sua comida, serão tão longevos quanto o Empório Árabe, o Baruk e o Kibe Lanches. Confira!

TEMPERO ESPECIAL

Torre de quibe cru da rotisseria Mimos do Líbano Crédito: Sâmia Sassine

Filha de libaneses, a chef Sâmia Sassine importa da propriedade da família, ao Norte do Líbano, o azeite, o zaatar e a pimenta árabe usados em suas receitas. Elas estão no cardápio do bufê e rotisseria Mimos do Líbano, que funciona há quatro anos no Day by Day e há oito meses faz entregas. Um carro-chefe é a torre de quibe cru com coalhada, cebola, pistache e zaatar (a partir de R$ 28). Delivery de segunda a sábado pelo (27) 98132-6622 ou no iFood. Rua Elesbão Linhares 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3207-5133.

NA CIDADE SAÚDE

Pratos e acompanhamentos do Tarboush, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Aberto em 2015, o Tarboush é um expoente da nova geração de restaurantes árabes de Guarapari, que tem endereços antigos como o Kibe Lanches, quase cinquentenário. Funcionando com cardápio reduzido, somente para retirada e entregas, traz em destaque shawarmas (a partir de R$ 20), sanduíches árabes (a partir de R$ 25) e quibe cru de cordeiro (R$ 60, para dois). O delivery é de segunda a sábado, das 17h às 21h. Pedidos: (27) 98173-3787. Rua Mercedes Costa Pimentel, 44, loja 12, Centro, Guarapari.

DIRETO DA FAZENDA

Mesa árabe com itens do bufê Mabruk Crédito: Pedro Melo

Criado há pouco mais de dois anos, o bufê e delivery Mabruk trabalha com ingredientes de origem controlada, produzidos em fazenda própria no interior de Minas. São exemplos o cordeiro, criado ao pasto; o leite fresco do preparo da coalhada; e as hortaliças usadas nas receitas. Quem comanda o serviço, sempre personalizado, é a empresária Najla El Aouar, descendente de libaneses. Pedidos: (27) 99919-2242, com entregas em toda a Grande Vitória.

BAR LIBANÊS NO CENTRO

Pastas, tabule e quibe do bar Al Jazira Crédito: Evelize Calmon

Situado na esquina entre as ruas Sete e Coronel Monjardim, no Centro de Vitória, o Al Jazira, mais conhecido como Bar do Said, começou a trabalhar com entregas no último dia 11. A princípio elas serão feitas às sextas e sábados, em Vitória e Vila Velha, com frete grátis no bairro e em pedidos acima de R$ 50. No cardápio deste fim de semana há opções congeladas, como falafel (R$ 35 a porção com 20), e pratos quentes como arroz com lentilha (R$ 20/250g). Pedidos: (27) 99293-8085.

COZINHA DE ORIGEM

Quibes com castanha do Moussa Crédito: Moussa/Instagram

Inspirada pelas receitas da avó Josephina, Mirna Moussalem encerrou sua trajetória de 26 anos como comerciante para dedicar-se à culinária. Estudante de Gastronomia, ela inaugurou em junho o Moussa Cozinha Árabe de Origem. O cardápio é exclusivo para encomendas, com entregas às quintas, sextas e sábados em Vitória e Vila Velha. A petisqueira com coalhada, homus, babaganuche e mhamara (R$ 39,90/400g) é um dos destaques. Pedidos: (27) 99261-4405.

RECEITAS DE FAMÍLIA

Entradas e prato do bufê Cedrus Libani Crédito: Renata Rasseli