Dia da Lasanha: 5 sabores para provar além do bolonhesa

RAGU DE RABADA

Desde que o restaurante Soeta passou a funcionar apenas com delivery, a lasanha de cordeiro com molho de tomate sempre esteve entre os pratos de maior sucesso (R$ 45, individual). O cardápio de entregas muda toda semana, mas essa opção é fixa. Pedidos: (27) 98875-1032, de sexta a domingo. Praia do Canto, Vitória. FOTO: Gabriel Lordello

Lançada há poucos dias no Preferito, a Lasagnette Crocante é uma entrada composta de cinco pedaços de lasanha recheados com molho bolonhesa e queijo e empanados com pão italiano da casa (R$ 39,90). Pedidos: (27) 3066-6194, iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial aos sábados, das 12h às 16h. Av. Hugo Musso, 2.000, Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Preferito/Instagram

Servida às quintas no Daju Bistrô, a lasanha com ragu de carne de panela é um dos trunfos do restaurante. A porção individual custa R$ 48, acompanhada de arroz e batata chips, com salada de entrada e doce caseiro de sobremesa. Sai em tamanhos maiores sob encomenda. Pedidos: iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial de segunda a sábado, das 11h às 14h30. Rua Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. FOTO: Júlia Faria/Instagram

A lasanha de bacalhau e palmito pupunha ao molho de quatro queijos faz sucesso entre as opções do prato na Cantina D'Itália. Para consumo no local e retirada, o prato com 700g em média custa R$ 56,90. Também disponível para delivery. Pedidos: iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial de segunda a sábado, das 11h às 15h30. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Amanda Guimarães