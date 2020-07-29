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Na Grande Vitória

Dia da Lasanha: 5 sabores para provar além do bolonhesa

Reunimos cinco versões diferentes do prato em restaurantes do ES para comemorar o Dia Nacional da Lasanha: 29 de julho

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 10:01
Embora existam evidências de que sua origem é inglesa, a lasanha conquistou o mundo a partir da Itália e chegou ao Brasil no final do século 19, trazida pelos imigrantes italianos. De tão apreciada por aqui, ganhou uma data para chamar de sua: o Dia Nacional da Lasanha, 29 de julho.   
Para comemorar, reunimos cinco opções com recheios e formatos que vão além do clássico à bolonhesa. Elas estão disponíveis em restaurantes e rotisserias da Grande Vitória que oferecem delivery e também aceitam encomendas. Confira!  

RAGU DE RABADA

Desde que o restaurante Soeta passou a funcionar apenas com delivery, a lasanha de cordeiro com molho de tomate sempre esteve entre os pratos de maior sucesso (R$ 45, individual). O cardápio de entregas muda toda semana, mas essa opção é fixa. Pedidos: (27) 98875-1032, de sexta a domingo. Praia do Canto, Vitória. FOTO: Gabriel Lordello 
Lançada há poucos dias no Preferito, a Lasagnette Crocante é uma entrada composta de cinco pedaços de lasanha recheados com molho bolonhesa e queijo e empanados com pão italiano da casa (R$ 39,90). Pedidos: (27) 3066-6194, iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial aos sábados, das 12h às 16h. Av. Hugo Musso, 2.000, Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Preferito/Instagram  
Servida às quintas no Daju Bistrô, a lasanha com ragu de carne de panela é um dos trunfos do restaurante. A porção individual custa R$ 48, acompanhada de arroz e batata chips, com salada de entrada e doce caseiro de sobremesa. Sai em tamanhos maiores sob encomenda. Pedidos: iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial de segunda a sábado, das 11h às 14h30. Rua Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. FOTO: Júlia Faria/Instagram
A lasanha de bacalhau e palmito pupunha ao molho de quatro queijos  faz sucesso entre as opções do prato na Cantina D'Itália. Para consumo no local e retirada, o prato com 700g em média custa R$ 56,90. Também disponível para delivery. Pedidos: iFood e Shipp. O restaurante está com atendimento presencial de segunda a sábado, das 11h às 15h30. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Amanda Guimarães   
Campeã de vendas na rotisseria Casa Roti, a lasanha de rabada é vendida em dois tamanhos: 500g e 1kg (a partir de R$ 28). A massa, como todas as outras da vitrine, é produzida na casa. Delivery: iFood e pedidos para retirada no (27) 2142-4060 ou 99690-3939. Jardim Camburi, Vitória. FOTO: Flavio Moraes   

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