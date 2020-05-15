Do cone à napolitana, 5 estilos de pizza para pedir em casa

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Criada em Chicago (EUA) por imigrantes italianos, a pizza deep dish é montada como se fosse uma torta e fica mais alta do que as comuns, lembrando visualmente uma quiche. Tem de 3 a 4 cm de altura e vem com muuuito recheio. No ES, pode ser pedida na pizzaria Chicago, em Vila Velha, a partir de R$ 59,90 (para 2 ou 3 pessoas), com uma das 12 coberturas disponíveis. Delivery: (27) 3535-3556, iFood, Shipp e Uber Eats. FOTO: Leonan Claro

Feita ao estilo tradicional napolitano, que tem entre suas regras o uso de farinha de trigo italiano 00 e a longa maturação da massa, a pizza da Jussaras, em Vila Velha, sai para entrega em 14 versões. São 13 coberturas salgadas e uma doce, a partir de R$ 24, e as redondas têm em média 27 cm de diâmetro. Delivery: Shipp. FOTO: Instagram Jussaras Pizza

A cidade de origem do calzone é a mesma onde nasceu a pizza como conhecemos hoje: Nápoles, na Itália. O prato consiste em um disco de massa de pizza com cobertura dobrado ao meio. Na pizzaria Salsa, em Vitória, sai em três versões: atum com gorgonzola, calabresa com palmito e cebola caramelizada com gorgonzola (R$ 38 cada um). Delivery: (27) 98114-1796, Shipp e iFood. FOTO: Olivier Schochlin

A pizza da Red Elephant, em Vitória, começou com forte influência nova-iorquina, quando a pizzaria era um food truck, e tempos depois foi adaptada ao gosto dos capixabas. Sua receita, peculiar, passou por vários testes antes de chegar à versão atual, bem macia e de cobertura farta. A massa é aberta com fubá e vai ao forno após cinco dias de maturação. No cardápio há 16 sabores, a partir de R$ 35. Delivery: Shipp. FOTO: Instagram/Red Elephant