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Festival Delivery Santa Teresa terá pratos a partir de R$ 10

Evento reúne 10 estabelecimentos da cidade com entrega gratuita de bebidas e pratos a preços promocionais, de 15 de maio a 21 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:56

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:56

Esfihas do restaurante Santa Sfiha, em Santa Teresa
Esfihas do Santa Sfiha estão entre as opções do festival em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Pizza, esfiha, panqueca, frango frito, risoto, açaí e hambúrguer estão entre as opções do Festival Delivery Santa Teresa, que começa em 15 de maio e vai até 21 de junho na Terra dos Colibris. A iniciativa do Santa Teresa Convention & Visitors Bureau reúne 10 estabelecimentos da cidade, de cervejarias a restaurantes, que farão delivery de bebidas e pratos selecionados, a preços promocionais que variam entre R$ 10 e R$ 57, sem cobrar taxa de entrega. 
Participam do evento os restaurantes Hosteria Alla Bote (@restaurante_hosteria), Lamare (@lamarerestaurante), Santa Sfiha (@santasfiha) e Mistura Fina (@misturafinast); as cervejarias Teresense (@cervejariateresense) e Três Santas (@cervejariatressantas); o Bar Elite (@bareliteoficial); a sorveteria Frutíssimo (@frutissimost); a cafeteria Sim Café (@simcafesantateresa); e a bebida Bananinha Xote (@bananinhaxote).

CAFÉ RETOMA ATIVIDADES NA PRAIA DO CANTO

Nhoque de batata doce roxa com molho de castanhas do Ubud Cafe
Nhoque de batata doce com molho de castanhas do Ubud Cafe Crédito: Raphael Teixeira/Divulgação
Fechado desde o início da quarentena, o Ubud Cafe retomou suas atividades nesta quinta (14) e passará a funcionar exclusivamente com pedidos para viagem no WhatsApp (27) 99802-4314 e delivery pelo aplicativo Shipp. O expediente da casa, na Praia do Canto, será sempre às quintas e sextas, das 11h às 20h, e aos sábados, das 9h às 17h. O nhoque de batata doce roxa com molho branco de castanhas (R$ 39, individual) é uma das opções. Mais informações no Instagram @ubud_cafe.

HOT DOG FAMOSO RETORNA PARA DELIVERY

Hot dog por delivery do restaurante Spetus, em Vitória
Hot dog do restaurante Spetus Crédito: Dudu Altoé/Divulgação
Após uma longa pausa, o tradicional hot dog do restaurante Spetus, na Praia do Canto, voltou a fazer parte do cardápio. O lanche está disponível somente por delivery, via iFood ou pelo Whatsapp (27) 99581-6254, das 18h às 22h. Para montar o pedido, o cliente pode escolher entre quatro tipos de pa?o e sete opções de recheio, além de molhos e complementos variados. ?Mais informações no Instagram @restaurantespetus

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