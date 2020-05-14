Festival Delivery Santa Teresa terá pratos a partir de R$ 10

Pizza, esfiha, panqueca, frango frito, risoto, açaí e hambúrguer estão entre as opções do Festival Delivery Santa Teresa, que começa em 15 de maio e vai até 21 de junho na Terra dos Colibris. A iniciativa do Santa Teresa Convention & Visitors Bureau reúne 10 estabelecimentos da cidade, de cervejarias a restaurantes, que farão delivery de bebidas e pratos selecionados, a preços promocionais que variam entre R$ 10 e R$ 57, sem cobrar taxa de entrega.
Participam do evento os restaurantes Hosteria Alla Bote (@restaurante_hosteria), Lamare (@lamarerestaurante), Santa Sfiha (@santasfiha) e Mistura Fina (@misturafinast); as cervejarias Teresense (@cervejariateresense) e Três Santas (@cervejariatressantas); o Bar Elite (@bareliteoficial); a sorveteria Frutíssimo (@frutissimost); a cafeteria Sim Café (@simcafesantateresa); e a bebida Bananinha Xote (@bananinhaxote).
CAFÉ RETOMA ATIVIDADES NA PRAIA DO CANTO
Fechado desde o início da quarentena, o Ubud Cafe retomou suas atividades nesta quinta (14) e passará a funcionar exclusivamente com pedidos para viagem no WhatsApp (27) 99802-4314 e delivery pelo aplicativo Shipp. O expediente da casa, na Praia do Canto, será sempre às quintas e sextas, das 11h às 20h, e aos sábados, das 9h às 17h. O nhoque de batata doce roxa com molho branco de castanhas (R$ 39, individual) é uma das opções. Mais informações no Instagram @ubud_cafe.
HOT DOG FAMOSO RETORNA PARA DELIVERY
Após uma longa pausa, o tradicional hot dog do restaurante Spetus, na Praia do Canto, voltou a fazer parte do cardápio. O lanche está disponível somente por delivery, via iFood ou pelo Whatsapp (27) 99581-6254, das 18h às 22h. Para montar o pedido, o cliente pode escolher entre quatro tipos de pa?o e sete opções de recheio, além de molhos e complementos variados. ?Mais informações no Instagram @restaurantespetus.