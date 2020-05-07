Cafeteria lança 'abraço' em forma de kit com livro, biscoito e café

A Cousa Editora e Café, no Centro de Vitória, criou um kit para quem quer presentear apreciadores de uma boa leitura. Chamado de "O Abraço", o combo inclui um biscoito artesanal com gotas de chocolate, um pacote de café especial, um postal e um livro à escolha no catálogo disponível para o projeto. O kit custa R$ 59, com entregas na Grande Vitória. Os pedidos são pelo Whatsapp, no (27) 99958-9142. Mais informações: @editoracousa.
DOCERIA CRIA CHOCOLATES PARA O DIA DAS MÃES
A chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, criou uma linha especial de chocolates para presentear no Dia das Mães. Um dos itens é a caixinha com 16 chocolates recheados (R$ 85), e os sabores disponíveis são: Sakura de Ovomaltine, Boca de praliné de amêndoas, Coração de framboesa com champanhe e Coroa de castanha de caju com caramelo salgado. Disponível na loja para pronta-entrega ou no delivery via aplicativo (Shipp) ou pelo (27) 99507-3130.
BISTRÔ VOLTA A ATENDER NA PRAIA DO CANTO
A partir desta quinta (7), o bistrô Wine Garden volta a funcionar para almoço e jantar no delivery. Com as atividades suspensas desde o início da quarentena, a casa também passa a atender presencialmente, com apenas cinco mesas (antes da pandemia eram 15), de terça a domingo, das 12h às 15h. As entregas são pelo iFood e também é possível pedir para retirada no local no (27) 99986-6041, tanto no almoço como no jantar. Mais informações: @winegarden_es.
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