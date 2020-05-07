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Cafeteria lança 'abraço' em forma de kit com livro, biscoito e café

O combo é entregue com um postal, na Grande Vitória. Chocolates para o Dia das Mães e retorno de bistrô também são destaque na gastronomia esta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:12

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:12

Kit O Abraço, com café, cookie e livro, da Cousa Editora e Café
Kit O Abraço, com café, biscoito, postal e livro, da Cousa Crédito: Cousa/Instagram
A Cousa Editora e Café, no Centro de Vitória, criou um kit para quem quer presentear apreciadores de uma boa leitura. Chamado de "O Abraço", o combo inclui um biscoito artesanal com gotas de chocolate, um pacote de café especial, um postal e um livro à escolha no catálogo disponível para o projeto. O kit custa R$ 59, com entregas na Grande Vitória. Os pedidos são pelo Whatsapp, no (27) 99958-9142. Mais informações: @editoracousa.   

DOCERIA CRIA CHOCOLATES PARA O DIA DAS MÃES

Caixa especial de chocolates para o Dia das Mães da Chocolateria Brasil
Caixa de chocolates para o Dia das Mães da Chocolateria Brasil Crédito: Chocolateria Brasil/Instagram
A chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, criou uma linha especial de chocolates para presentear no Dia das Mães. Um dos itens é a caixinha com 16 chocolates recheados (R$ 85), e os sabores disponíveis são: Sakura de Ovomaltine, Boca de praliné de amêndoas, Coração de framboesa com champanhe e Coroa de castanha de caju com caramelo salgado. Disponível na loja para pronta-entrega ou no delivery via aplicativo (Shipp) ou pelo (27) 99507-3130.    

BISTRÔ VOLTA A ATENDER NA PRAIA DO CANTO

Paella com frutos do mar do restaurante Wine Garden
Paella com frutos do mar do restaurante Wine Garden Crédito: Silvestre Tavares/Divulgação
A partir desta quinta (7), o bistrô Wine Garden volta a funcionar para almoço e jantar no delivery. Com as atividades suspensas desde o início da quarentena, a casa também passa a atender presencialmente, com apenas cinco mesas (antes da pandemia eram 15), de terça a domingo, das 12h às 15h. As entregas são pelo iFood e também é possível pedir para retirada no local no (27) 99986-6041, tanto no almoço como no jantar. Mais informações: @winegarden_es
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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