Cafeteria lança 'abraço' em forma de kit com livro, biscoito e café

A chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, criou uma linha especial de chocolates para presentear no Dia das Mães. Um dos itens é a caixinha com 16 chocolates recheados (R$ 85), e os sabores disponíveis são: Sakura de Ovomaltine, Boca de praliné de amêndoas, Coração de framboesa com champanhe e Coroa de castanha de caju com caramelo salgado. Disponível na loja para pronta-entrega ou no delivery via aplicativo (Shipp) ou pelo (27) 99507-3130.