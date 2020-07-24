21 vinhos que custam até R$ 60 em adegas e supermercados do ES

Com dias frescos e noites de friozinho, o inverno é a melhor época do ano para beber vinhos. Especialmente os tintos, que muitas vezes são encorpados e feitos sob medida para nos aquecer, acompanhando os pratos clássicos da estação. Carnes vermelhas com molhos densos e massas cremosas com bastante queijo estão entre as receitas que convidam a uma ou inúmeras taças da mais gastronômica das bebidas.
Se você não costuma recusar um convites desses e está sempre em busca de rótulos com bom custo benefício para a adega, aproveite para abastecê-la com algumas das sugestões a seguir. São 21 rótulos garimpados em lojas especializadas e supermercados da Grande Vitória, que custam entre R$ 37,90 e R$ 59,90 a garrafa de 750ml. Saúde!
LOJAS CONSULTADAS
- Adega da Ilha: sommelière Monique Gaigher. (27) 98873-0008 e @adegadailha.
- Adega do OK Hipermercado: Barro Vermelho, Vitória. (27) 3022-4691 e @oksuperatacado.
- Empório São Bento: Jacaraípe, Serra. (27) 98102-8406 e @emporiosaobentoes.
- Extrabom Supermercados: 0800-282-8500, www.extrabom.com.br e @extrabomsupermercados.
- Grand Cru: Praia do Canto, Vitória. (27) 98885-8407 e @grandcruvitoria.
- Supermercados Carone: (27) 99805-0794, www.carone.com.br e @caroneonline.
- Wine Spot Adega: Shopping Vila Velha. (27) 3533-2173, 98868-0166 e @winespotadega.
- *Preços apurados entre 17 e 22/07.
AS DICAS DOS SOMMELIERS
- 1 - Annie Special Reserve Pinot Noir 2017 (Chile) - Elegante, tem aromas de morango maduro e mirtilo, com notas de tabaco e toques defumados. Vai bem com atum, salmão defumado e arroz de pato. Quanto: R$ 55, no Empório São Bento.
- 2 - Apaltagua Envero Gran Reserva 2017 (Chile) - Vinho de Carmenère com aroma de frutos maduros e tabaco, notas de especiarias e madeira. Acompanha pratos com aves e carne de porco. Quanto: R$ 57,90, no Carone.
- 3 - Artolas Black Moustache 2018 (Portugal) - Elaborado com uvas Castelão e Aragonês, tem aroma de frutas vermelhas maduras. Sabor delicado, com final sutil e agradável. Harmonização: lombo suíno, confit de pato e queijos macios. Quanto: R$ 50, no Empório São Bento.
- 4 - Asio Otus Vino Rosso Enigmatico 2016 (Itália) - Feito com Merlot, Cabernet e Syrah, é frutado e picante, com taninos aveludados. Harmonização: carnes leves, risotos, antepastos e queijos. Quanto: R$ 59,90, na Adega do OK.
- 5 - Caiado 2018 (Portugal) - Tinto do Alentejo com uvas Aragonez, Trincadeira e Alicante Bouchet. Aroma de frutas vermelhas em compota. Sedoso na boca, combina com massas ligeiras, queijos, carnes variadas e churrasco. Quanto: R$ 44,90, na Adega da Ilha.
- 6 - Dona Dominga 4 Cepas 2018 (Chile) - Novidade da vinícola Casa Silva assinada pelo enólogo Mário Geisse. Sedoso e agradável, vai bem com carnes vermelhas e massas com molhos vermelhos. Quanto: R$ 47,90 no Extrabom.
- 7 - Don Dinis Red Wine 2018 (Portugal) - Feito com uvas Aragonês e Castelão, tem aromas intensos que remetem a cereja e framboesa. Sabor vibrante.Harmonização: carnes, massas, risotos e churrasco. Quanto: R$ 52, no Empório São Bento.
- 8 - El Supremo Blend Tinto 2019 (Argentina) - Vinho de Bonarda, Malbec e Tempranillo com aromas de frutas vermelhas. Taninos delicados e acidez agradável. Combina com quiche vegetariana, bife com fritas e lombo suíno. Quanto: R$ 49,90, na Wine Spot.
- 9 - Grilos Dão Doc 2016 (Portugal) - Blend de uvas Trincadeira, Tinta Roriz e Jaen, é um clássico da região do Dão. Aromas de frutas vermelhas. Taninos macios. Ótimo para servir com massas com molhos vermelhos. Quanto: R$ 51,90, no Carone.
- 10 - Küla Cabernet Sauvignon 2018 (Chile) - Aromas intensos de cereja e ameixa. No paladar, mantém essas mesmas notas frutadas, além de taninos macios e presentes. Harmoniza com carne assada, sem muitos condimentos. Quanto: R$ 55, na Wine Spot.
- 11 - Mancura Etnia Cabernet Sauvignon 2018 (Chile) - Aromas de amora misturados a toques de couro e chocolate. Na boca é macio e frutado, com taninos finos. Harmonização: massas, pizzas e hambúrguer com barbecue. Quanto: R$ 49,90, na Grand Cru.
- 12 - Miluna Rosso Puglia IGP 2018 (Itália) - Blend de Malvasia Nera, Negroamaro e Sangiovese.Aromas de cerejas maduras, ameixas e especiarias.Encorpado, taninos redondos. Ótimo com antepastos, queijos e risotos. Quanto: R$ 59,90, na Grand Cru.
- 13 - Reserva Casa Agrícola Portugal 2013 (Portugal) - Encorpado, feito com uvas Touriga Nacional, Aragonez e Cabernet Sauvignon. Aromas de frutas secas, amora e chocolate. Harmonização: pratos de carne vermelha. Quanto: R$ 50,29, na Adega do Ok.
- 14 - Surazo Carmenère 2018 (Chile) - Aromas de frutas vermelhas e especiarias, com um toque herbáceo. Na boca destaca-se pelo equilíbrio entre tanicidade e acidez. Harmoniza com carne assada, pizza de calabresa e hambúrguer. Quanto: R$ 45, na Wine Spot.
- 15 - The Last Loica Reserva 2017 (Chile) - Tanto o Carmenère como o Merlot são leves e equilibrados, para beber sem compromisso no dia a dia. Aromas e sabores de frutas vermelhas frescas. Harmonização: carnes magras, saladas, queijos e massas. Quanto: R$ 39,90, na Adega da Ilha.
- 16 - Tierras Viejas Malbec 2019 - Tinto de Mendoza com aromas intensos e complexos de frutas como ameixa, cereja e uva passa. Harmoniza bem com carnes, massas, risotos e queijos. Quanto: R$ 57, na Adega da Ilha.
- 17 - Terrapura Classico Carmenère 2019 (Chile) - Aromas de frutos vermelhos maduros e especiarias. Na boca mostra-se equilibrado, macio e fresco. Vai bem com bruschettas e pizza marguerita. Quanto: R$ 49,90, na Grand Cru.]
- 18 - Trapiche Malbec 2018 (Argentina) - Aromas bastante frutados, com destaque para ameixa e cereja. Paladar redondo, com notas de frutas e baunilha. Harmoniza com carnes vermelhas, queijos, pizzas e massas. Quanto: R$ 47,90, no Extrabom.
- 19 - UMA Colección Bonarda 2017 (Argentina) - Este tinto de Mendoza traz notas de groselha e frutos vermelhos maduros, além de sabor amigável e taninos redondos.Harmoniza com pato, frango e almôndegas. Quanto: R$ 51,90, na Adega do Ok.
- 20 - Barrica Andina Cabernet Sauvignon 2018 (Chile) - Aroma que remete a groselha preta e cereja. Elegante, equilibrado e com taninos macios. Ótimo para harmonizar com carnes vermelhas e queijos maduros. Quanto: R$ 42, no Empório São Bento.
- 21 - Viniterra Malbec 2018 - Traz notas de ameixa e cerejas maduras, além de baunilha e frutos secos. Vai bem com carnes vermelhas, ragu de cordeiro, batatas crocantes e embutidos condimentados. Quanto: R$ 37,90, no Carone.