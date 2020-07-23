Gim capixaba ganha medalhas de ouro, prata e bronze em Londres

Quase um ano depois de ganhar sua primeira medalha em um concurso internacional, o gim capixaba Dry Cat foi triplamente premiado em Londres, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze na cidade mais emblemática para se consumir a bebida no mundo.
Com passagem por barris de castanha e infusão em madeira de cumaru, o Dry Cat Nut Gin recebeu 92 pontos do júri na competição mundial London Spirits 2020 e obteve o melhor resultado para um destilado da América do Sul. A lista de premiados foi divulgada na última segunda-feira (20) e pode ser conferida aqui.
Também trouxeram medalhas para a Dry Cat o London Dry (prata) e o Gin Seco (bronze). As premiações chegam na semana em que a destilaria, comandada pelo fotógrafo Ari Oliveira e pelo designer gráfico Flávio Breda em Jucutuquara, inaugura sua loja virtual. O próximo lançamento da marca será um gim rosa, com hibisco.
RESTAURANTE COMPLETA 46 ANOS E LANÇA NOVIDADES
Um dos restaurantes mais antigos em atividade na Grande Vitória, o Rancho Beliskão completou 46 anos neste mês, sob a batuta do fundador, Eugênio Trindade, e da filha Raissa, que criou com ele algumas novidades para o cardápio. Uma delas é o sanduíche inspirado em lanches da época da inauguração, em 1974, quando o Beliskão ainda era um trailer e ficava próximo à Praça dos Namorados.
Feito de pão brioche com manteiga de ervas, carne de 180g (blend com wagyu), queijo reino, cebola grelhada, tomate, alface e mostarda dijon, o sanduba é servido com fritas (R$ 36,90). O restaurante, que fica em Jardim Camburi, terá seu playground ampliado em breve e também prepara uma área de eventos para 80 pessoas, com bufê. Mais informações: Rancho Beliskão.
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