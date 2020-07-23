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Gim capixaba ganha medalhas de ouro, prata e bronze em Londres

Produzido em Vitória, o Dry Cat Gin Nut obteve o melhor resultado da América do Sul no London Spirits 2020. Aniversário do Rancho Beliskão também é destaque na gastronomia esta semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:00

Gim capixaba Dry Cat Nut conquistou medalha de ouro na competição internacional London Spirits 2020
Dry Cat Nut foi o único destilado da América do Sul a ganhar ouro no London Spirits 2020 Crédito: Ari Oliveira
Quase um ano depois de ganhar sua primeira medalha em um concurso internacional, o gim capixaba Dry Cat foi triplamente premiado em Londres, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze na cidade mais emblemática para se consumir a bebida no mundo.
Com passagem por barris de castanha e infusão em madeira de cumaru, o Dry Cat Nut Gin recebeu 92 pontos do júri na competição mundial London Spirits 2020 e obteve o melhor resultado para um destilado da América do Sul. A lista de premiados foi divulgada na última segunda-feira (20) e pode ser conferida aqui
Também trouxeram medalhas para a Dry Cat o London Dry (prata) e o Gin Seco (bronze). As premiações chegam na semana em que a destilaria, comandada pelo fotógrafo Ari Oliveira e pelo designer gráfico Flávio Breda em Jucutuquara, inaugura sua loja virtual. O próximo lançamento da marca será um gim rosa, com hibisco.  

RESTAURANTE COMPLETA 46 ANOS E LANÇA NOVIDADES 

Um dos restaurantes mais antigos em atividade na Grande Vitória, o Rancho Beliskão completou 46 anos neste mês, sob a batuta do fundador, Eugênio Trindade, e da filha Raissa, que criou com ele algumas novidades para o cardápio. Uma delas é o sanduíche inspirado em lanches da época da inauguração, em 1974, quando o Beliskão ainda era um trailer e ficava próximo à Praça dos Namorados. 
Imagem antiga de 1974 no primeiro ano de funcionamento do Rancho Beliskão, em Vitória. Hambúrguer lançado este mês para comemorar o aniversário de 46 anos do restaurante.
O trailer no ano de inauguração, 1974, e o novo sanduíche, inspirado em lanches da época Crédito: Rancho Beliskão/Divulgação
Feito de pão brioche com manteiga de ervas, carne de 180g (blend com wagyu), queijo reino, cebola grelhada, tomate, alface e mostarda dijon, o sanduba é servido com fritas (R$ 36,90). O restaurante, que fica em Jardim Camburi, terá seu playground ampliado em breve e também prepara uma área de eventos para 80 pessoas, com bufê. Mais informações: Rancho Beliskão.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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