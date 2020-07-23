Gim capixaba ganha medalhas de ouro, prata e bronze em Londres

Um dos restaurantes mais antigos em atividade na Grande Vitória, o Rancho Beliskão completou 46 anos neste mês, sob a batuta do fundador, Eugênio Trindade, e da filha Raissa, que criou com ele algumas novidades para o cardápio. Uma delas é o sanduíche inspirado em lanches da época da inauguração, em 1974, quando o Beliskão ainda era um trailer e ficava próximo à Praça dos Namorados.