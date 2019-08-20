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Produzido em Vitória

Gim capixaba ganha prêmio internacional nos EUA

Dry Cat Gin London Dry foi o único destilado da América do Sul a receber uma medalha no prêmio USA Spirits Ratings 2019, na Califórnia

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 16:09

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 ago 2019 às 16:09
Gim produzido em Vitória pelos sócios Luiz Flávio Breda e Ari Oliveira ganhou medalha de bronze em seu primeiro concurso internacional Crédito: Ricardo Medeiros
No mercado há pouco mais de um ano, o primeiro gim capixaba acaba de ser premiado em um concurso internacional. O Dry Cat Gin London Dry, destilado seco de estilo puro produzido em Vitória, ganhou medalha de bronze na edição 2019 do USA Spirits Ratings, concurso que premia destilados de diversos produtores mundiais.

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O gim capixaba, que participou pela primeira vez de uma competição fora do Brasil, concorreu com bebidas de 16 países, sendo o único da América do Sul a receber uma medalha. O destilado, temperado com zimbro e seis botânicos aromáticos, foi avaliado com 79 pontos pelo júri de especialistas, consultores, bartenders e mixologistas do USR da Califórnia, EUA. Os critérios utilizados foram qualidade, custo-benefício e design.
21/08/2019 - Gim capixaba Dry Cat London Dry Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
Produtores do gim Dry Cat, o fotógrafo Ari Oliveira e o designer gráfico Luiz Flávio Breda, divulgaram o resultado da premiação no Instagram da marca. "Chegamos muito perto de uma medalha de prata, mas nossa garrafa não tem um design fora do comum, com itens exclusivos, embora o rótulo já tenha sido premiado aqui no Brasil. Mas o que contou a favor foi a qualidade do gim, que mesmo com seis ingredientes é bastante equilibrado e muito versátil no preparo de coquetéis", pontua Ari.
Com 46% de graduação alcóolica, o gim capixaba premiado está na carta de 10 bares e restaurantes de Vitória, e já pode ser encontrado em alguns empórios da cidade. Em breve, a bebida também estará disponível para venda em supermercados. 

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