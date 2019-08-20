Gim capixaba ganha prêmio internacional nos EUA

Produtores do gim Dry Cat, o fotógrafo Ari Oliveira e o designer gráfico Luiz Flávio Breda, divulgaram o resultado da premiação noda marca"Chegamos muito perto de uma medalha de prata, mas nossa garrafa não tem um design fora do comum, com itens exclusivos, embora o rótulo já tenha sido premiado aqui no Brasil. Mas o que contou a favor foi a qualidade do gim, que mesmo com seis ingredientes é bastante equilibrado e muito versátil no preparo de coquetéis", pontua Ari.