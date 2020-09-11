Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Símbolo nacional apreciado aos goles, a cachaça ganhou há mais de uma década sua data comemorativa. O dia escolhido foi 13 de setembro, em homenagem à ocasião em que a bebida foi oficialmente liberada para fabricação e venda no Brasil, em 1661.

De lá para cá, nossa aguardente de cana conquistou seu espaço não apenas nos balcões dos bares, mas também na cozinha, entregando seus aromas e sabores às mais diversas combinações de ingredientes.

Para celebrá-la neste domingo, preparamos uma seleção de coquetéis, criados com cachaças capixabas por experientes bartenders do Espírito Santo, para você fazer em casa.

Rodrigo Perdigão, Adenilson Dantas e João Marcos Argolo assinam as cartas de drinques de bares e restaurantes renomados da Capital.

Direto de um famoso alambique linharense vem outra receita, sugerida pelo produtor Pedro Cellia: o drinque Macunaíma, concebido em São Paulo em meio à recente onda de valorização da cachaça na coquetelaria.

PETISCO CAMPEÃO

As quatro combinações, refrescantes e bem aromáticas, vêm acompanhadas de um petisco vitorioso, que conta com uma dose de cachaça em seu preparo. Chamado de Atolada, o quitute à base de polenta, linguiça e carne de sol já ganhou o primeiro lugar no festival Roda de Boteco.

Ficou com vontade de provar? Confira as sugestões a seguir e prepare novas companhias para a clássica caipirinha. Saúde!

PRINCESINHA, por João Marcos Argolo (Raiz do Canto)

O drinque Princesinha é feito com cachaça envelhecida em barril de amburana Crédito: Fernando Madeira

INGREDIENTES:

50ml de cachaça envelhecida em amburana



20ml de suco de limão



20ml de xarope cítrico com alecrim (para o preparo, explicado abaixo, use 100ml de suco de limão siciliano, 100ml de suco de limão taiti, 200g de açúcar e 2 ramos de alecrim)



Água com gás



Gelo

Tintura de cravo (para o preparo, explicado abaixo, você vai precisar de 50g de cravo-da-Índia e 100ml do destilado de sua preferência).



MODO DE PREPARO:

Em um copo com bastante gelo, adicione a cachaça, o suco de limão, o xarope e complete com água com gás. Finalize com gotas de tintura de cravo. Preparo do xarope: mexa os sucos com o açúcar até diluir parte do açúcar. Leve ao fogo baixo e adicione o alecrim.

Preparo da tintura de cravo: em um pote com tampa, adicione o cravo e o destilado de sua preferência.

BRASIL BASIL, por Adenilson Dantas (Barlavento)

Brasil Basil: cachaça combinada a frutas cítricas e manjericão fresco Crédito: Olivier Schochlin

INGREDIENTES:

60ml de cachaça envelhecida em barril de umburana



30ml de suco de limão



30ml de xarope de framboesa



Suco de laranja



Manjericão fresco



Gelo



3 rodelas de limão (para decorar).



MODO DE PREPARO:

Em um copo longo, adicione folhas de manjericão, xarope de framboesa e suco de limão. Macere levemente os ingredientes e acrescente bastante gelo. Em seguida, adicione a cachaça e complete com suco de laranja. Mexa bem. Decore com as rodelas de limão e um ramo de manjericão.

LIMÃO CRAVO FIZZ, por Rodrigo Perdigão

Limão Cravo Fizz leva cachaça branca e água com gás Crédito: Ari Oliveira

INGREDIENTES:

50 ml de cachaça branca



20 ml de xarope de açúcar



20ml de suco de limão cravo



10ml de suco de limão taiti



Água com gás

Gelo

Hortelã fresca.



MODO DE PREPARO:

Em um copo longo, coloque bastante gelo e, em seguida, acrescente os ingredientes seguindo esta ordem: cachaça, xarope de açúcar e os sucos dos limões. Complete com água com gás e dê uma leve mexida com uma colher, de baixo para cima, para que os ingredientes se misturem. Decore com um ramo de hortelã e sirva.

MACUNAÍMA, por Arnaldo Hirai (Bar Boca de Ouro/SP)*

Macunaíma combina cachaça branca e fernet Crédito: Tales Hidequi

*Receita sugerida por Pedro Cellia, produtor da cachaça capixaba Princesa Isabel.

INGREDIENTES:

45ml de cachaça branca



25ml de xarope de açúcar



20ml de suco de limão



7,5 ml de Fernet Branca.



MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com bastante gelo. Bata e depois coe em um copo do tipo barriquinha.



ATOLADA, por Jojô Dias (Petiscaria do Jojô)

Atolada: petisco já foi campeão do festival Roda de Boteco Crédito: Bruno Coelho

INGREDIENTES:

100g de fubá



30g de manteiga



150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos



150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos



1 dose de cachaça (50ml)



50g de requeijão cremoso



50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)



Salsinha, cebolinha e sal a gosto.