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13 de setembro

Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Aprenda a preparar coquetéis que têm a aguardente como base e confira o passo a passo de um petisco campeão feito com o destilado

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 11:17
Símbolo nacional apreciado aos goles, a cachaça ganhou há mais de uma década sua data comemorativa. O dia escolhido foi 13 de setembro, em homenagem à ocasião em que a bebida foi oficialmente liberada para fabricação e venda no Brasil, em 1661.
De lá para cá, nossa aguardente de cana conquistou seu espaço não apenas nos balcões dos bares, mas também na cozinha, entregando seus aromas e sabores às mais diversas combinações de ingredientes.
Para celebrá-la neste domingo, preparamos uma seleção de coquetéis, criados com cachaças capixabas por experientes bartenders do Espírito Santo, para você fazer em casa.

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Rodrigo Perdigão, Adenilson Dantas e João Marcos Argolo assinam as cartas de drinques de bares e restaurantes renomados da Capital.
Direto de um famoso alambique linharense vem outra receita, sugerida pelo produtor Pedro Cellia: o drinque Macunaíma, concebido em São Paulo em meio à recente onda de valorização da cachaça na coquetelaria.

PETISCO CAMPEÃO

As quatro combinações, refrescantes e bem aromáticas, vêm acompanhadas de um petisco vitorioso, que conta com uma dose de cachaça em seu preparo. Chamado de Atolada, o quitute à base de polenta, linguiça e carne de sol já ganhou o primeiro lugar no festival Roda de Boteco.
Ficou com vontade de provar? Confira as sugestões a seguir e prepare novas companhias para a clássica caipirinha. Saúde! 

PRINCESINHA, por João Marcos Argolo (Raiz do Canto)

Drinque Princesinha, criado por João Marcos Argolo para o bar Raiz do Canto
O drinque Princesinha é feito com cachaça envelhecida em barril de amburana  Crédito: Fernando Madeira
INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça envelhecida em amburana
  • 20ml de suco de limão
  • 20ml de xarope cítrico com alecrim (para o preparo, explicado abaixo, use 100ml de suco de limão siciliano, 100ml de suco de limão taiti, 200g de açúcar e 2 ramos de alecrim)
  • Água com gás
  • Gelo
  • Tintura de cravo (para o preparo, explicado abaixo, você vai precisar de 50g de cravo-da-Índia e 100ml do destilado de sua preferência).
MODO DE PREPARO:
  1. Em um copo com bastante gelo, adicione a cachaça, o suco de limão, o xarope e complete com água com gás. 
  2. Finalize com gotas de tintura de cravo. 
  • Preparo do xarope: mexa os sucos com o açúcar até diluir parte do açúcar. Leve ao fogo baixo e adicione o alecrim. 
  • Preparo da tintura de cravo: em um pote com tampa, adicione o cravo e o destilado de sua preferência.

BRASIL BASIL, por Adenilson Dantas (Barlavento)

Drinque Brasil Basil, criado por Adenilson Dantas (Borracha) para o beach bar Barlavento
Brasil Basil: cachaça combinada a frutas cítricas e manjericão fresco Crédito: Olivier Schochlin
INGREDIENTES:
  • 60ml de cachaça envelhecida em barril de umburana
  • 30ml de suco de limão
  • 30ml de xarope de framboesa
  • Suco de laranja
  • Manjericão fresco
  • Gelo
  • 3 rodelas de limão (para decorar).
MODO DE PREPARO:
  1. Em um copo longo, adicione folhas de manjericão, xarope de framboesa e suco de limão. 
  2. Macere levemente os ingredientes e acrescente bastante gelo. 
  3. Em seguida, adicione a cachaça e complete com suco de laranja. Mexa bem. 
  4. Decore com as rodelas de limão e um ramo de manjericão.

LIMÃO CRAVO FIZZ, por Rodrigo Perdigão 

Drinque Limão Cravo Fizz, criado pelo bartender e consultor Rodrigo Perdigão
Limão Cravo Fizz leva cachaça branca e água com gás Crédito: Ari Oliveira
INGREDIENTES:
  • 50 ml de cachaça branca
  • 20 ml de xarope de açúcar
  • 20ml de suco de limão cravo
  • 10ml de suco de limão taiti
  • Água com gás
  • Gelo
  • Hortelã fresca.
MODO DE PREPARO:
  1. Em um copo longo, coloque bastante gelo e, em seguida, acrescente os ingredientes seguindo esta ordem: cachaça, xarope de açúcar e os sucos dos limões. 
  2. Complete com água com gás e dê uma leve mexida com uma colher, de baixo para cima, para que os ingredientes se misturem.
  3.  Decore com um ramo de hortelã e sirva.

MACUNAÍMA, por Arnaldo Hirai (Bar Boca de Ouro/SP)*

Drinque Macunaíma, criado por Arnaldo Hirai para o bar Boca de Ouro/SP
Macunaíma combina cachaça branca e fernet Crédito: Tales Hidequi
*Receita sugerida por Pedro Cellia, produtor da cachaça capixaba Princesa Isabel.
INGREDIENTES:
  • 45ml de cachaça branca
  • 25ml de xarope de açúcar
  • 20ml de suco de limão
  • 7,5 ml de Fernet Branca.
MODO DE PREPARO:
  • Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com bastante gelo. Bata e depois coe em um copo do tipo barriquinha.

ATOLADA, por Jojô Dias (Petiscaria do Jojô)

Atolada da Petiscaria do Jojo's no Roda de Boteco 2020.
Atolada: petisco já foi campeão do festival Roda de Boteco Crédito: Bruno Coelho
INGREDIENTES: 
  • 100g de fubá
  • 30g de manteiga
  • 150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos
  • 150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos
  • 1 dose de cachaça (50ml)
  • 50g de requeijão cremoso
  • 50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)
  • Salsinha, cebolinha e sal a gosto.
MODO DE PREPARO: 
  1. Hidrate o fubá com água. 
  2. Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve. 
  3. Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve. 
  4. Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve. 
  5. Montagem: em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.

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