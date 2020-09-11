Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Símbolo nacional apreciado aos goles, a cachaça ganhou há mais de uma década sua data comemorativa. O dia escolhido foi 13 de setembro, em homenagem à ocasião em que a bebida foi oficialmente liberada para fabricação e venda no Brasil, em 1661.
De lá para cá, nossa aguardente de cana conquistou seu espaço não apenas nos balcões dos bares, mas também na cozinha, entregando seus aromas e sabores às mais diversas combinações de ingredientes.
Para celebrá-la neste domingo, preparamos uma seleção de coquetéis, criados com cachaças capixabas por experientes bartenders do Espírito Santo, para você fazer em casa.
Rodrigo Perdigão, Adenilson Dantas e João Marcos Argolo assinam as cartas de drinques de bares e restaurantes renomados da Capital.
Direto de um famoso alambique linharense vem outra receita, sugerida pelo produtor Pedro Cellia: o drinque Macunaíma, concebido em São Paulo em meio à recente onda de valorização da cachaça na coquetelaria.
PETISCO CAMPEÃO
As quatro combinações, refrescantes e bem aromáticas, vêm acompanhadas de um petisco vitorioso, que conta com uma dose de cachaça em seu preparo. Chamado de Atolada, o quitute à base de polenta, linguiça e carne de sol já ganhou o primeiro lugar no festival Roda de Boteco.
Ficou com vontade de provar? Confira as sugestões a seguir e prepare novas companhias para a clássica caipirinha. Saúde!
PRINCESINHA, por João Marcos Argolo (Raiz do Canto)
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça envelhecida em amburana
- 20ml de suco de limão
- 20ml de xarope cítrico com alecrim (para o preparo, explicado abaixo, use 100ml de suco de limão siciliano, 100ml de suco de limão taiti, 200g de açúcar e 2 ramos de alecrim)
- Água com gás
- Gelo
- Tintura de cravo (para o preparo, explicado abaixo, você vai precisar de 50g de cravo-da-Índia e 100ml do destilado de sua preferência).
MODO DE PREPARO:
- Em um copo com bastante gelo, adicione a cachaça, o suco de limão, o xarope e complete com água com gás.
- Finalize com gotas de tintura de cravo.
- Preparo do xarope: mexa os sucos com o açúcar até diluir parte do açúcar. Leve ao fogo baixo e adicione o alecrim.
- Preparo da tintura de cravo: em um pote com tampa, adicione o cravo e o destilado de sua preferência.
BRASIL BASIL, por Adenilson Dantas (Barlavento)
INGREDIENTES:
- 60ml de cachaça envelhecida em barril de umburana
- 30ml de suco de limão
- 30ml de xarope de framboesa
- Suco de laranja
- Manjericão fresco
- Gelo
- 3 rodelas de limão (para decorar).
MODO DE PREPARO:
- Em um copo longo, adicione folhas de manjericão, xarope de framboesa e suco de limão.
- Macere levemente os ingredientes e acrescente bastante gelo.
- Em seguida, adicione a cachaça e complete com suco de laranja. Mexa bem.
- Decore com as rodelas de limão e um ramo de manjericão.
LIMÃO CRAVO FIZZ, por Rodrigo Perdigão
INGREDIENTES:
- 50 ml de cachaça branca
- 20 ml de xarope de açúcar
- 20ml de suco de limão cravo
- 10ml de suco de limão taiti
- Água com gás
- Gelo
- Hortelã fresca.
MODO DE PREPARO:
- Em um copo longo, coloque bastante gelo e, em seguida, acrescente os ingredientes seguindo esta ordem: cachaça, xarope de açúcar e os sucos dos limões.
- Complete com água com gás e dê uma leve mexida com uma colher, de baixo para cima, para que os ingredientes se misturem.
- Decore com um ramo de hortelã e sirva.
MACUNAÍMA, por Arnaldo Hirai (Bar Boca de Ouro/SP)*
*Receita sugerida por Pedro Cellia, produtor da cachaça capixaba Princesa Isabel.
INGREDIENTES:
INGREDIENTES:
- 45ml de cachaça branca
- 25ml de xarope de açúcar
- 20ml de suco de limão
- 7,5 ml de Fernet Branca.
MODO DE PREPARO:
- Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com bastante gelo. Bata e depois coe em um copo do tipo barriquinha.
ATOLADA, por Jojô Dias (Petiscaria do Jojô)
INGREDIENTES:
- 100g de fubá
- 30g de manteiga
- 150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos
- 150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos
- 1 dose de cachaça (50ml)
- 50g de requeijão cremoso
- 50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)
- Salsinha, cebolinha e sal a gosto.
MODO DE PREPARO:
- Hidrate o fubá com água.
- Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve.
- Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve.
- Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve.
- Montagem: em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.