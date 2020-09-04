Conheça massas artesanais capixabas que vale a pena ter em casa

CANNELLONI E MUITO MAIS

A chef Cássia Braga (ex-Osteria Spiaggia) lançou em junho sua linha de massas artesanais. Uma das especialidades é o tortelli de brie e pera seca (R$ 32/250g), combinado a creme de mascarpone (R$ 55/500g). Ao todo, são sete opções recheadas, e entre as especiais um destaque é o fettuccine com tinta de lula (R$ 45/300g). Encomendas pelo (27) 99918-6020, com entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Mônica Zorzanelli

FOTO: Kênia Dazzi Hedith Barberina, a nonna que inspirou o nome da marca, dobrava capeletti desde criança. Sua receita é mantida fiel à original pela dupla Catharina e Eduardo Pellacani, mãe e filho, que produz as massas de forma totalmente artesanal. Além do capeletti, carro-chefe, há criações como o fiore de socol com pesto de tomate seco (R$ 40/400g). Até outubro será lançada uma linha de molhos para acompanhar os produtos, entregues congelados em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Aracruz. Pedidos pelo Instagram @nonnabarberina

A receita base das massas da Nonna Mia chegaram ao Brasil com a italiana Maria Lani Fachetti, em meados do século 19. Tataraneta de Maria, Clarissa Soyka é a chef responsável pela marca, de Domingos Martins, e aposta em combinações como capeletti de carne seca com fonduta de parmesão trufada (a partir de R$ 59). Pedidos pelo (27) 99982-3311 são entregues na Grande Vitoria às terças e sextas. Na Capital, os produtos são vendidos nas delicatéssens Koisas de Minas e Empório Joaquim, na Praia do Canto. FOTO: Rhuan Miranda