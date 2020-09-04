Conheça massas artesanais capixabas que vale a pena ter em casa

A tradição italiana das massas artesanais trouxe um sabor especial à quarentena de muitos capixabas. Com mais tempo em casa, os que não se arriscaram a fazer as próprias, do zero, viram nas congeladas um jeito delicioso (e bastante prático) de trazer um pedaço da Itália para a mesa.
A seleção a seguir inclui capelleti, tortelli, canneloni e outros formatos encantadores de pasta. Muitos trazem na essência a sabedoria das nonnas, autoridades no assunto.
Fiéis a receitas que permanecem em suas famílias há gerações, empreendedores como a Catarina e o Eduardo Pellacani, da Nonna Barberina, e a Clarissa Soyka, da Nonna Mia, esbanjam afetividade em combinações contemporâneas.
A linha Pasta Spiaggia, da chef Cássia Braga, e as massas de Ueber Moreira e Emerson Cabral para o Modéstia às Favas são novidades lançadas na pandemia. Somadas às opções de algumas rotisserias e restaurantes italianos já consagrados, todas são uma bela homenagem aos imigrantes.
CANNELLONI E MUITO MAIS
A chef Cássia Braga (ex-Osteria Spiaggia) lançou em junho sua linha de massas artesanais. Uma das especialidades é o tortelli de brie e pera seca (R$ 32/250g), combinado a creme de mascarpone (R$ 55/500g). Ao todo, são sete opções recheadas, e entre as especiais um destaque é o fettuccine com tinta de lula (R$ 45/300g). Encomendas pelo (27) 99918-6020, com entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Mônica Zorzanelli
Hedith Barberina, a nonna que inspirou o nome da marca, dobrava capeletti desde criança. Sua receita é mantida fiel à original pela dupla Catharina e Eduardo Pellacani, mãe e filho, que produz as massas de forma totalmente artesanal. Além do capeletti, carro-chefe, há criações como o fiore de socol com pesto de tomate seco (R$ 40/400g). Até outubro será lançada uma linha de molhos para acompanhar os produtos, entregues congelados em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Aracruz. Pedidos pelo Instagram @nonnabarberina. FOTO: Kênia Dazzi
A receita base das massas da Nonna Mia chegaram ao Brasil com a italiana Maria Lani Fachetti, em meados do século 19. Tataraneta de Maria, Clarissa Soyka é a chef responsável pela marca, de Domingos Martins, e aposta em combinações como capeletti de carne seca com fonduta de parmesão trufada (a partir de R$ 59). Pedidos pelo (27) 99982-3311 são entregues na Grande Vitoria às terças e sextas. Na Capital, os produtos são vendidos nas delicatéssens Koisas de Minas e Empório Joaquim, na Praia do Canto. FOTO: Rhuan Miranda
Famoso pelos almoços e jantares intimistas no alto do Jaburuna, no momento suspensos devido à pandemia, o Modéstia às Favas de Emerson Cabral e Ueber Moreira incluiu no cardápio massas artesanais congeladas. Um dos destaques são os Cannelloni di Mare, recheados com camarões e molho de frutos do mar, tomate e ervas frescas (a partir de R$ 79, para dois). Há opções de lasanha, rondelli e talharim, e os pedidos são feitos por Whatsapp no (27) 98144-8511. Entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Vitor Barbosa
OUTRAS OPÇÕES DE MASSA ARTESANAL NO ES
- Cantina do Ettore - Um dos destaques do restaurante é o Capellaccio Ala Vera, massa fresca recheada de ricota, ao molho de tomate, manjericão e alho. Há congelados para venda. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-4189.
- Cantina Fiorentina do Mário - Além das massas caseiras do bufê self-service, há congelados disponíveis para venda. Lasanha, rondelli, canelloni e molhos estão entre as opções. Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797.
- Casa Roti - A rotisseria produz massas recheadas e de fio para venda, além de molhos e antepastos para acompanhar. Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060. Delivery: iFood.
- Spaghetti&Cia - Possui uma linha completa de massas e molhos congelados, produzidos artesanalmente para venda nos restaurantes e em diversos pontos da Grande Vitória. Bento Ferreira, Vitória, e Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3324-8866. Delivery: Shipp.