Restaurante abre filial com arquitetura luxuosa na Praia do Canto

Salão do Aloha da Praia do Canto conta com duas claraboias Crédito: Pepê Silva

Poucas semanas após completar 11 anos em atividade na Mata da Praia, o restaurante Aloha expandiu seus domínios em Vitória e abriu sua primeira filial, no número 577 da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto. A segunda unidade foi inaugurada no dia 1/09 e opera neste momento com 50% de sua capacidade total (185 lugares).

Com projeto do badalado Studio Guilherme Bez, de Curitiba, especializado em arquitetura e design de interiores para restaurantes, o novo Aloha possui três ambientes (dois deles climatizados), onde destacam-se elementos como claraboias, flores havaianas e espelho d'água. Entre os diferenciais em relação à matriz estão brinquedoteca, adega ampliada e bar com chopes e drinques.

Novo restaurante na Praia do Canto

O cardápio ganhou entradas inéditas e agora conta com pratos de bacalhau, mas vêm outras novidades por aí. "Já estamos com um plano de expansão que prevê filiais para Jardim Camburi e Vila Velha em 2021, franquias no interior e unidades fora do Estado, sendo a primeira em Curitiba, Rio ou São Paulo", antecipa Gabriel Martins, chef e sócio-proprietário.

CAFÉ LANÇA GELEIA E REQUEIJÃO 100% VEGANOS

O espaço Atha lançou recentemente uma linha de produtos artesanais e veganos para consumo em casa. Os dois primeiros lançamentos são a geleia de frutas vermelhas com cardamomo da casa (220g/a partir de R$ 19), na versa?o com e sem ac?u?car, e o requeijão natural, livre de leite e conservantes químicos (210g/R$ 18). Ambos são feitos sob encomenda. Pedidos pelo (27) 3208-3194 ou por direct no Instagram @athaoficial

Geleia e requeijão da linha Atha em Casa Crédito: Atha/Instagram

CEREAL DA CHEF AGLAY PIOVESAN CHEGA A VITÓRIA

O cereal matinal Musli Maravilha, desenvolvido pela chefe de cozinha e confeitaria Aglay Piovesan, capixaba radicada em São Paulo, chegou com exclusividade às prateleiras do Empório Joaquim, na Praia do Canto. O produto, à base de flocos de aveia crus, sementes, frutas e frutos secos é de origem suíça. Semelhante à granola, é ótimo para ser consumido com com iogurte natural, manga e mel, por exemplo. Mais informações: (27) 99299-3717.

Cereal Musli Maravilha é produzido em pequenos lotes Crédito: Empório Joaquim/Divulgação