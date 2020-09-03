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Restaurante abre filial com arquitetura luxuosa na Praia do Canto

Novo Aloha foi inaugurado esta semana, na Aleixo Netto, com ambiente projetado por um famoso designer de interiores de Curitiba

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:15
Ambientes da nova filial do restaurante Aloha, na Praia do Canto
Salão do Aloha da Praia do Canto conta com duas claraboias Crédito: Pepê Silva
Poucas semanas após completar 11 anos em atividade na Mata da Praia, o restaurante Aloha expandiu seus domínios em Vitória e abriu sua primeira filial, no número 577 da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto. A segunda unidade foi inaugurada no dia 1/09 e opera neste momento com 50% de sua capacidade total (185 lugares).   
Com projeto do badalado Studio Guilherme Bez, de Curitiba, especializado em arquitetura e design de interiores para restaurantes, o novo Aloha possui três ambientes (dois deles climatizados), onde destacam-se elementos como claraboias, flores havaianas e espelho d'água. Entre os diferenciais em relação à matriz estão brinquedoteca, adega ampliada e bar com chopes e drinques.

Novo restaurante na Praia do Canto

O cardápio ganhou entradas inéditas e agora conta com pratos de bacalhau, mas vêm outras novidades por aí. "Já estamos com um plano de expansão que prevê filiais para Jardim Camburi e Vila Velha em 2021, franquias no interior e unidades fora do Estado, sendo a primeira em Curitiba, Rio ou São Paulo", antecipa Gabriel Martins, chef e sócio-proprietário. 

CAFÉ LANÇA GELEIA E REQUEIJÃO 100% VEGANOS

O espaço Atha lançou recentemente uma linha de produtos artesanais e veganos para consumo em casa. Os dois primeiros lançamentos são a geleia de frutas vermelhas com cardamomo da casa (220g/a partir de R$ 19), na versa?o com e sem ac?u?car, e o requeijão natural, livre de leite e conservantes químicos (210g/R$ 18). Ambos são feitos sob encomenda. Pedidos pelo (27) 3208-3194 ou por direct no Instagram @athaoficial
Geleia e requeijão artesanais produzidos pelo restaurante Atha
Geleia e requeijão da linha Atha em Casa Crédito: Atha/Instagram

CEREAL DA CHEF AGLAY PIOVESAN CHEGA A VITÓRIA

O cereal matinal Musli Maravilha, desenvolvido pela chefe de cozinha e confeitaria Aglay Piovesan, capixaba radicada em São Paulo, chegou com exclusividade às prateleiras do Empório Joaquim, na Praia do Canto. O produto, à base de flocos de aveia crus, sementes, frutas e frutos secos é de origem suíça. Semelhante à granola, é ótimo para ser consumido com com iogurte natural, manga e mel, por exemplo. Mais informações: (27) 99299-3717. 
Musli Maravilha, cereal matinal da chef Aglay Piovesan
Cereal Musli Maravilha é produzido em pequenos lotes Crédito: Empório Joaquim/Divulgação
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