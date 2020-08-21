Coxinha, kiéber e até lasanha: confira dicas de frituras imperdíveis

Para acompanhar uma bela cerveja gelada, não existe combinação melhor do que comida frita. Não à toa, frituras são a base da cozinha de muitos bares, e têm presença obrigatória em seus cardápios ou nas estufas de botequim. Também garantem lugar nos restaurantes, afinal, são ótimas como aperitivo e podem tornar pratos e sobremesas ainda mais convidativos.
Se a fritura é bem feita, dá tom dourado e textura crocante aos mais variados petiscos, deixando-os sequinhos por fora e suculentos no interior. E quando o recheio é cremoso? Impossível querer um bolinho só.
Se você é do time que não dispensa esses acepipes e come sem culpa, as sugestões a seguir são um prato cheio. Garimpamos em bares e restaurantes da Grande Vitória friturinhas que fogem aos clássicos de boteco e surpreendem em versões de dar água na boca. Confira!
Coxinha de rabada e muito mais
Com cardápio dedicado a petiscos fritos, o delivery Cozinha Cretella fica em Vila Velha e foi lançado no final de abril, em plena pandemia. Além do franguinho frito, carro-chefe, tem destaque o kiéber, não somente na versão tradicional, com presunto e queijo, que os capixabas bem conhecem. O enroladinho empanado de frango também é feito com recheios de milho e cream cheese e de bacon com alho-poró (R$ 25,90 cada porção de 350g/8 a 10 unidades). Encomendas e delivery: (27) 99273-0764. Também nos aplicativos iFood, Shipp e Uber Eats. FOTO: Instagram
Crocantes por fora e cremosas por dentro, as croquetas espanholas são a especialidade do chef Lucas Machado no delivery Croquetas dLucca. Sua linha artesanal conta com dez recheios diferentes, entre os quais fazem sucesso rabada, frango com gorgonzola e bacon e cupim com pimenta de cheiro (R$ 1,25 cada uma). As croquetas são entregues congeladas. Pedidos pelo Whatsapp (27) 99704-3625. FOTO: Pedro Melo
O novo petisco do Bar.bosa é uma fusão de duas delícias fritas: dadinhos de tapioca e bolinhos de bacalhau. Por cima de cada um dos seis dadinhos da porção vêm maionese de cebola caramelizada e uma pitada de terra de azeitona (azeitonas pretas desidratadas e processadas). Quanto: R$ 25. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 3207-5441. Delivery: Shipp. FOTO: Instagram
Raviólis são uma especialidade do Spaghetti&Cia, que oferece de entrada uma versão frita: mini-raviólis crocantes, recheados de provolone e orégano (R$ 34 a porção). Também vale provar os Aracini Caprese: bolinhos de risoto de tomate e muçarela de búfala (R$ 36 a porção). Bento Ferreira, Vitória, e Parque das Castanheiras, Vila Velha. Delivery: Shipp. (27) 3324-8866. FOTO: Instagram
Lançada recentemente no Preferito, a Lasagnette Crocante é uma entrada com cinco pedaços de lasanha recheados de bolonhesa e queijo, empanados com pão da casa e fritos (R$ 39,90). Outra pedida interessante na casa do chef Orlando Nardi é a Burrata in Crosta, em que o queijo é envolvido por uma camada de farinha de pão italiano, empanado e frito. A entrada, servida com molho à base de tomate, manjericão e alho, custa R$ 49,90. Av. Hugo Musso, 2.000, Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, iFood e Shipp. FOTO: Instagram
As coxinhas de rabada da Choperia Melotti estão entre as melhores da cidade (R$ 23,90 a porção com 10), mas não são as únicas frituras irresistíveis por lá. Os pastéis de angu recheados de frango com quiabo são um achado (R$ 22,90/5 unidades), e os recém-lançados rissoles de camarão (R$ 28,90/6 unidades) e de costela (R$ 22,90/6 unidades) já estão dando o que falar. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 99977-2642. Delivery: Shipp. FOTO: Instagram