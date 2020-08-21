Coxinha, kiéber e até lasanha: confira dicas de frituras imperdíveis

Para acompanhar uma bela cerveja gelada, não existe combinação melhor do que comida frita. Não à toa, frituras são a base da cozinha de muitos bares, e têm presença obrigatória em seus cardápios ou nas estufas de botequim. Também garantem lugar nos restaurantes, afinal, são ótimas como aperitivo e podem tornar pratos e sobremesas ainda mais convidativos.

Se a fritura é bem feita, dá tom dourado e textura crocante aos mais variados petiscos, deixando-os sequinhos por fora e suculentos no interior. E quando o recheio é cremoso? Impossível querer um bolinho só.

Se você é do time que não dispensa esses acepipes e come sem culpa, as sugestões a seguir são um prato cheio. Garimpamos em bares e restaurantes da Grande Vitória friturinhas que fogem aos clássicos de boteco e surpreendem em versões de dar água na boca. Confira!