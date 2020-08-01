Bora petiscar?

Aprenda a fazer dadinhos de tapioca com linguiça calabresa

A receita é da chef Raíssa Franzotti, que comanda uma delicatéssen em Vitória e produz conteúdos gastronômicos na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 09:01

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 09:01

Dadinhos de tapioca com linguiça da chef da Delicatus Gourmet, Raíssa Franzotti
Crédito: Raíssa Franzotti
  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de linguiça calabresa moída ou picada com a ponta da faca*
  • 1 e 1?4 xícara (chá) de tapioca granulada 
  • 250g de queijo coalho ralado 
  • Meio litro de leite integral 
  • 1 colher (café) de sal 
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída (ou noz moscada ralada) 
  • Óleo para fritar em imersão
  • *Se preferir, substitua por bacon, ervas frescas picadas, queijo gorgonzola, linguiça caseira bem frita e picada ou o que a sua imaginação permitir.

MODO DE PREPARO:

Forre uma assadeira (cerca de 20x25cm) com plástico filme. Coloque a linguiça, a tapioca, o queijo coalho, o sal e a pimenta em uma tigela grande e misture bem. Despeje o leite em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Apague o fogo e adicione a mistura de tapioca com queijo. Misture vigorosamente até que fique homogêneo.
Assim que começar a engrossar, transfira a mistura para a assadeira e espalhe bem. Cubra a assadeira com filme plástico e molde com as mãos até deixar a superfície lisa. Leve à geladeira por 2 a 3 horas até esfriar e endurecer. Desenforme sobre uma bancada ou tábua, retire o plástico e corte em cubos de 2 centímetros cada um.
Frite em óleo quente até dourar de todos os lados. Você vai reparar que os dadinhos se unem enquanto estão fritando, mas depois que começam a dourar, eles vão se separando. Remova o excesso de gordura com papel toalha. Sirva com melado de cana ou geleias, como a de pimenta.
"Se preferir, acomode os dadinhos em uma assadeira antiaderente e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, por cerca de 40 minutos, virando algumas vezes para dourarem por completo."
Raíssa Franzotti - Chefe de cozinha

Rendimento:

40 dadinhos, em média

Tempo de preparo:

3 horas

Complexidade:

Média

Receita da chef Raíssa Franzotti, proprietária da Delicatus Gourmet e autora do blog Cozinha da Rá (Instagram @cozinhadara).

