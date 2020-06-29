Como fazer petisco de amendoim doce, caramelizado e crocante

- INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de amendoim cru com pele
- 1 xícara (chá) de açúcar refinado
- ½ xícara (chá) de água
- 1 pitada de fermento em pó
- Rendimento: 15 porções
- Tempo: 30 minutos
- Nível: fácil
MODO DE PREPARO:
Em uma panela misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Deixe engrossar a calda até açucarar. Mantenha no fogo e mexendo sempre até que o amendoim seque por completo. Despeje sobre uma assadeira e deixe esfriar totalmente. Depois guarde hermeticamente fechado para manter ele sequinho.
Fonte: chef patissier e cake designer Andrea Follador.