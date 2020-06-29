Como fazer petisco de amendoim doce, caramelizado e crocante

Receita da chef Andrea Follador para o arraial em casa é feita com apenas quatro ingredientes: amendoim, açúcar, água e fermento em pó

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Amendoim doce
Crédito: Máxima Assessoria de Imprensa/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 1 xícara (chá) de amendoim cru com pele
  • 1 xícara (chá) de açúcar refinado
  • ½ xícara (chá) de água
  • 1 pitada de fermento em pó
  • Rendimento: 15 porções
  • Tempo: 30 minutos
  • Nível: fácil

MODO DE PREPARO:

Em uma panela misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Deixe engrossar a calda até açucarar. Mantenha no fogo e mexendo sempre até que o amendoim seque por completo. Despeje sobre uma assadeira e deixe esfriar totalmente. Depois guarde hermeticamente fechado para manter ele sequinho.
Fonte: chef patissier e cake designer Andrea Follador.

