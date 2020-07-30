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Pronto em 20 minutos

Bolinho de chuva de churros: curtiu a ideia? Veja receita

Sugestão de preparo da chef Andrea Follador rende 20 bolinhos recheados com doce de leite para o lanche

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:30
Receita de bolinho de chuva de churros
Crédito:
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 2 ovos inteiros batidos
  • 1 xícara (chá) de açúcar refinado
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 ½ xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • Óleo de milho para fritar em imersão
  • Recheio:
  • 1 xícara (chá) doce de leite cremoso
  • Cobertura:
  • 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 4 colheres (sopa) de canela em pó

MODO DE PREPARO:

Massa: em uma tigela, misture bem todos os ingredientes até a massa ficar homogênea. Em outra panela, coloque o óleo para a fritura e, quando estiver bem quente, com o auxílio de uma colher, faça as bolinhas e frite até dourar.
Montagem: em um prato, misture o açúcar mascavo e a canela, reserve. Corte os bolinhos no meio e recheie com o doce de leite e feche. Após esse processo passe o bolinho na mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Rendimento:

20 unidades

Tempo de preparo:

20 minutos  

Receita da chef patissière Andrea Follador.

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