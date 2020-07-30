Bolinho de chuva de churros: curtiu a ideia? Veja receita

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 2 ovos inteiros batidos
- 1 xícara (chá) de açúcar refinado
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 ½ xícaras de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
- Óleo de milho para fritar em imersão
- Recheio:
- 1 xícara (chá) doce de leite cremoso
- Cobertura:
- 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
- 4 colheres (sopa) de canela em pó
MODO DE PREPARO:
Massa: em uma tigela, misture bem todos os ingredientes até a massa ficar homogênea. Em outra panela, coloque o óleo para a fritura e, quando estiver bem quente, com o auxílio de uma colher, faça as bolinhas e frite até dourar.
Montagem: em um prato, misture o açúcar mascavo e a canela, reserve. Corte os bolinhos no meio e recheie com o doce de leite e feche. Após esse processo passe o bolinho na mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.
Rendimento:
20 unidades
Tempo de preparo:
20 minutos