Bolinho de chuva é um clássico do café da tarde: veja receita

- INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 xícaras e 1/2 de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 1 colher (café) de extrato de baunilha
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de canela
MODO DE PREPARO:
Misture todos os ingredientes até obter uma massa mole e homogênea. Em uma panela com óleo bem quente, coloque as bolinhas com a ajuda de uma colher, cuidadosamente. Quando estiverem douradas, retire as bolinhas e deixe secar sobre papel toalha. Quando as bolinhas estiverem mornas, passe cada uma sobre uma mistura de açúcar e canela em um prato fundo.
Fonte: Melchior Neto, chef do restaurante Gema (SP).