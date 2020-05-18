Fritura doce

Bolinho de chuva é um clássico do café da tarde: veja receita

Mistura de ovos, trigo, leite, açúcar e canela dá origem a essa guloseima afetiva irresistível, muito tradicional na mesa dos brasileiros
Redação de A Gazeta

18 mai 2020 às 18:28

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 18:28

Bolinho de chuva
Crédito: Shutterstock
  • INGREDIENTES:
  • 2 ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 2 xícaras e 1/2 de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • 1 colher (café) de extrato de baunilha
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de canela

MODO DE PREPARO:

Misture todos os ingredientes até obter uma massa mole e homogênea. Em uma panela com óleo bem quente, coloque as bolinhas com a ajuda de uma colher, cuidadosamente. Quando estiverem douradas, retire as bolinhas e deixe secar sobre papel toalha. Quando as bolinhas estiverem mornas, passe cada uma sobre uma mistura de açúcar e canela em um prato fundo. 
Fonte: Melchior Neto, chef do restaurante Gema (SP).

