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Fácil de fazer

Que tal uma broa de fubá quentinha para o café? Veja receita

A gastrônoma e artista capixaba Maria Capai ensina a preparar uma receita simples e cheia de aconchego para acompanhar um café fresquinho. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 15:52

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 15:52

Broas de fubá por Maria Capai
Crédito: Maria Capai/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 ¾ de xi?caras de fuba? fino
  • ½ xi?cara de farinha de trigo
  • ½ xi?cara de leite
  • ½ xi?cara de ac?u?car
  • 1 ovo me?dio
  • 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • ¾ de colher de sopa de fermento em po?
  • ¾ de colher de cha? de sal
  • Rende cerca de 10 broas pequenas.

MODO DE PREPARO:

Preaquec?a o forno em 180º C. Em uma panela, leve ao fogo o leite, o ac?u?car, a manteiga e o sal. Aguarde ferver e misture o fuba? ate? ficar homoge?neo e desgrudar do fundo da panela (isso sera? ra?pido, na?o se preocupe). Desligue o fogo e aguarde amornar. Se quiser agilizar o processo, transfira da panela para um bowl.
Assim que a mistura estiver morna, misture bem o ovo. Em seguida, acrescente a farinha e o fermento e mexa ate? combinar tudo. A consiste?ncia ficara? um pouco grudenta, mas num ponto possi?vel de manusear.
Fac?a bolinhas com cerca de 8 cm de dia?metro cada uma e disponha sobre um tabuleiro untado com fuba?. Leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos ou ate? que as broas estejam douradas por cima. Deixe esfriar e conserve em um pote herme?tico.
Receita da artista e gastrônoma Maria Capai, que compartilha dicas e preparações no Instagram @digamaria.

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