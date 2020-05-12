Que tal uma broa de fubá quentinha para o café? Veja receita

Crédito: Maria Capai/Divulgação

INGREDIENTES:

1 ¾ de xi?caras de fuba? fino



½ xi?cara de farinha de trigo



½ xi?cara de leite



½ xi?cara de ac?u?car



1 ovo me?dio



3 colheres de sopa de manteiga sem sal



¾ de colher de sopa de fermento em po?



¾ de colher de cha? de sal



Rende cerca de 10 broas pequenas.

MODO DE PREPARO:

Preaquec?a o forno em 180º C. Em uma panela, leve ao fogo o leite, o ac?u?car, a manteiga e o sal. Aguarde ferver e misture o fuba? ate? ficar homoge?neo e desgrudar do fundo da panela (isso sera? ra?pido, na?o se preocupe). Desligue o fogo e aguarde amornar. Se quiser agilizar o processo, transfira da panela para um bowl.

Assim que a mistura estiver morna, misture bem o ovo. Em seguida, acrescente a farinha e o fermento e mexa ate? combinar tudo. A consiste?ncia ficara? um pouco grudenta, mas num ponto possi?vel de manusear.

Fac?a bolinhas com cerca de 8 cm de dia?metro cada uma e disponha sobre um tabuleiro untado com fuba?. Leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos ou ate? que as broas estejam douradas por cima. Deixe esfriar e conserve em um pote herme?tico.