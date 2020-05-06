3 receitas com café: casadinho, cheesecake e molho de costela

Com a minha mãe, Carmen Benezath, dividi o encontro profissional com o café. Em 2009, ao participar de um concurso gastronômico com uma receita de molho de café, ela começou a ter contato com as pessoas que nos ajudaram a construir o conceito da loja, a Kaffa Cafeteria, que carregamos por dez anos.
Nesta semana do Dia das Mães, pedi para ela algumas receitas deliciosas que levam café, incluindo o molho de café para carnes (que vai bem com berinjela assada também), para resgatar o início dessa nossa história. Compartilhamos com você a seguir.
CASADINHO DE CAFÉ COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE
- INGREDIENTES:
- 500g de farinha de trigo; açúcar (200g massa + 50g finalização); 270g de margarina; 20g café solúvel; 395g de leite condensado; 10g de canela.
- MODO DE PREPARO:
- Misture o trigo, o açúcar e o café solúvel peneirados à margarina, em temperatura ambiente. Amasse até ficar bem homogêneo. Em um tabuleiro, sem untar, espalhe a massa e corte com as formas que usará para o resultado final.
- Leve ao forno em 180º C. Deixe esfriar e una de dois em dois, com doce de leite. Depois de unidos, passe no açúcar com canela. Para o doce de leite, cozinhe uma lata de leite condensado em panela de pressão por 30 minutos após começar a apitar.
COSTELA SUÍNA AO MOLHO DE CAFÉ
- INGREDIENTES:
- Marinada: 1kg de costela; 1 limão; 50ml de azeite; sal e pimenta a gosto; 200ml de café filtrado.
- Molho: 1 cubo de caldo de carne; 1 cebola; 3 dentes de alho; 50ml de molho inglês; 50ml de molho shoyu; 250g de tomate pelado; meio maço de tomilho; 30g de açúcar mascavo; 2 colheres (sopa) de óleo; 2 colheres (sopa) de azeite; 400ml de café filtrado; 20g de manteiga.
- MODO DE PREPARO:
- Deixe a costela marinando de duas a três horas com limão, azeite, sal, pimenta e café filtrado. Sele a carne em óleo quente e faça o cozimento com a marinada. Para o molho, aqueça óleo e azeite, doure a cebola e o alho picados bem finos. Após, junte o cubo de caldo de carne, o tomate pelado liquefeito, o molho inglês, o shoyu e o café filtrado.
- Deixe cozinhar bem os ingredientes, desligue o fogo, bata no liquidificador e peneire. Acrescente o tomilho e volte ao fogo para reduzir. Por fim, acrescente a manteiga gelada para glacear. Use sobre a carne bem quente.
CHEESECAKE DE CAPPUCCINO
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito maizena; 100g de margarina.
- Recheio: 400g de cream cheese; 200g de creme de leite; 250g de leite condensado; 150ml de leite; 400g de cappuccino em pó; 3g de canela; 5g de chocolate em pó; 2 pacotes de gelatina sem sabor.
- Cobertura: 200g de creme de leite; 400g de chocolate ao leite em barra; 5g de café solúvel
- MODO DE PREPARO:
- Bata o biscoito no liquidificador até ficar na espessura de farinha. Misture com a margarina em temperatura ambiente até ficar homogêneo. Forre o fundo de uma forma desmontável e leve à geladeira durante 30 minutos. Para o recheio, hidrate a gelatina com 10 colheres de água e leve ao microondas por 30 segundos.
- Mexa até dissolver toda a gelatina. Misture os demais ingredientes com o liquidificador. Leve à geladeira sob a forma da massa durante seis horas. Para a cobertura, misture o café solúvel com o creme de leite e o chocolate picado, levando ao microondas por 1 minuto ou até ficar homogêneo. Finalize a montagem por cima da torta com essa calda.