Bom café

3 receitas com café: casadinho, cheesecake e molho de costela

Na semana do Dia das Mães, a cozinheira de mão-cheia Carmen Benezath, mãe do colunista Vagner Benezath, ensina receitas deliciosas que levam café filtrado

Públicado em 

06 mai 2020 às 10:00
Vagner Benezath

Colunista

Vagner Benezath

Casadinho de café com recheio de doce de leite da chef Carmen Benezath
Casadinho de café com recheio de doce de leite Crédito: Vagner Benezath
Com a minha mãe, Carmen Benezath, dividi o encontro profissional com o café. Em 2009, ao participar de um concurso gastronômico com uma receita de molho de café, ela começou a ter contato com as pessoas que nos ajudaram a construir o conceito da loja, a Kaffa Cafeteria, que carregamos por dez anos.
Nesta semana do Dia das Mães, pedi para ela algumas receitas deliciosas que levam café, incluindo o molho de café para carnes (que vai bem com berinjela assada também), para resgatar o início dessa nossa história. Compartilhamos com você a seguir.

CASADINHO DE CAFÉ COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE

  •  INGREDIENTES:
  •  500g de farinha de trigo;  açúcar (200g massa + 50g finalização); 270g de margarina; 20g café solúvel; 395g de leite condensado; 10g de canela. 
  • MODO DE PREPARO: 
  • Misture o trigo, o açúcar e o café solúvel peneirados à margarina, em temperatura ambiente. Amasse até ficar bem homogêneo. Em um tabuleiro, sem untar, espalhe a massa e corte com as formas que usará para o resultado final. 
  • Leve ao forno em 180º C. Deixe esfriar e una de dois em dois, com doce de leite. Depois de unidos, passe no açúcar com canela. Para o doce de leite, cozinhe uma lata de leite condensado em panela de pressão por 30 minutos após começar a apitar. 
Costela suína ao molho de café da chef Carmen Benezath
Costela suína ao molho de café Crédito: Vagner Benezath

COSTELA SUÍNA AO MOLHO DE CAFÉ

  • INGREDIENTES:
  • Marinada: 1kg de costela; 1 limão; 50ml de azeite; sal e pimenta a gosto; 200ml de café filtrado.
  • Molho: 1 cubo de caldo de carne; 1 cebola; 3 dentes de alho; 50ml de molho inglês; 50ml de molho shoyu; 250g de tomate pelado; meio maço de tomilho; 30g de açúcar mascavo; 2 colheres (sopa) de óleo; 2 colheres (sopa) de azeite; 400ml de café filtrado; 20g de manteiga.
  • MODO DE PREPARO: 
  • Deixe a costela marinando de duas a três horas com limão, azeite, sal, pimenta e café filtrado. Sele a carne em óleo quente e faça o cozimento com a marinada. Para o molho, aqueça óleo e azeite, doure a cebola e o alho picados bem finos. Após, junte o cubo de caldo de carne, o tomate pelado liquefeito, o molho inglês, o shoyu e o café filtrado. 
  • Deixe cozinhar bem os ingredientes, desligue o fogo, bata no liquidificador e peneire. Acrescente o tomilho e volte ao fogo para reduzir. Por fim, acrescente a manteiga gelada para glacear. Use sobre a carne bem quente.
Cheesecake de cappuccino da chef Carmen Benezath
Cheesecake de cappuccino Crédito: Vagner Benezath

CHEESECAKE DE CAPPUCCINO

  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de biscoito maizena; 100g de margarina. 
  • Recheio: 400g de cream cheese; 200g de creme de leite; 250g de leite condensado; 150ml de leite; 400g de cappuccino em pó; 3g de canela; 5g de chocolate em pó; 2 pacotes de gelatina sem sabor.
  • Cobertura: 200g de creme de leite; 400g de chocolate ao leite em barra; 5g de café solúvel  
  • MODO DE PREPARO: 
  • Bata o biscoito no liquidificador até ficar na espessura de farinha. Misture com a margarina em temperatura ambiente até ficar homogêneo. Forre o fundo de uma forma desmontável e leve à geladeira durante 30 minutos. Para o recheio, hidrate a gelatina com 10 colheres de água e leve ao microondas por 30 segundos. 
  • Mexa até dissolver toda a gelatina. Misture os demais ingredientes com o liquidificador. Leve à geladeira sob a forma da massa durante seis horas. Para a cobertura, misture o café solúvel com o creme de leite e o chocolate picado, levando ao microondas por 1 minuto ou até ficar homogêneo. Finalize a montagem por cima da torta com essa calda.

Vagner Benezath

Vagner Benezath é relações públicas. Vidrado em café e na cultura que envolve sua cadeia produtiva, trabalha há mais de 10 anos com a bebida, atuando como barista, consultor e torrefador

