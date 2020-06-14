Aromático

Aprenda a fazer pão caseiro sensorial de alecrim e sal grosso

Receita do chef Melchior Neto rende pãezinhos que, recém-saídos do forno, deixam a casa toda perfumada e são uma ótima pedida para o café

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 07:00

Pão caseiro sensorial de alecrim com sal grosso Crédito: Máxima Assessoria de Imprensa
  • INGREDIENTES: 
  • ½ kg de farinha de trigo
  • 1 gema
  • 2 batatas médias cozidas e espremidas
  • 1 sachê de fermento seco
  • 1 xícara (café) de azeite
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de alecrim
  • 1 colher (sopa) de sal grosso
  • 1 xícara de chá de leite morno

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, misture a gema, as batatas, o fermento, o azeite, o sal, o açúcar e o leite, e por último adicione a farinha de trigo mexendo até ficar mais firme. Transfira a mistura para uma bancada e continue sovando com as mãos até que a massa fique lisa. Coloque novamente na tigela com um pouco de farinha e deixe crescer coberta com um pano até que dobre de tamanho.
Transfira novamente para a bancada enfarinhada e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Polvilhe com o alecrim e o sal grosso, e divida a massa em 8 bolinhas. Unte uma panela de ferro ou uma forma com azeite e farinha de trigo e coloque as bolinhas. Com uma tesoura, faça um corte em X na parte de cima e leve ao forno pré-aquecido a 200° por aproximadamente 40 minutos.
Receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema (SP).

Veja Também

Pão caseiro: 5 receitas simples para fazer na quarentena

Como fazer hambúrguer caseiro, do pão ao catchup e à maionese

Bolos caseiros: confira receitas de 4 confeiteiras capixabas

