Aprenda a fazer pão caseiro sensorial de alecrim e sal grosso

- INGREDIENTES:
- ½ kg de farinha de trigo
- 1 gema
- 2 batatas médias cozidas e espremidas
- 1 sachê de fermento seco
- 1 xícara (café) de azeite
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de alecrim
- 1 colher (sopa) de sal grosso
- 1 xícara de chá de leite morno
MODO DE PREPARO:
Em uma tigela, misture a gema, as batatas, o fermento, o azeite, o sal, o açúcar e o leite, e por último adicione a farinha de trigo mexendo até ficar mais firme. Transfira a mistura para uma bancada e continue sovando com as mãos até que a massa fique lisa. Coloque novamente na tigela com um pouco de farinha e deixe crescer coberta com um pano até que dobre de tamanho.
Transfira novamente para a bancada enfarinhada e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Polvilhe com o alecrim e o sal grosso, e divida a massa em 8 bolinhas. Unte uma panela de ferro ou uma forma com azeite e farinha de trigo e coloque as bolinhas. Com uma tesoura, faça um corte em X na parte de cima e leve ao forno pré-aquecido a 200° por aproximadamente 40 minutos.
Receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema (SP).