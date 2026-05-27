O piso do magistério voltou ao STF e o Brasil precisa decidir quanto vale um professor

Supremo Tribunal Federal retomou neste mês um julgamento que pode redefinir a aplicação do piso nacional do magistério em todo o país. Embora o debate seja jurídico, o impacto é direto na vida de milhares de professores. O que está em discussão vai além de números. É a forma como o Brasil escolhe valorizar a educação pública.





A lei do piso existe desde 2008 e estabelece um valor mínimo para o vencimento dos profissionais da educação básica. Em 2026, esse valor passou para R$ 5.130,63 na jornada de 40 horas semanais. Ainda assim, muitos professores seguem precisando recorrer à Justiça para garantir um direito que já deveria ser cumprido automaticamente.





O STF discute agora uma questão central. O piso deve ser considerado o vencimento-base da carreira ou apenas a remuneração final do servidor, permitindo que estados e municípios utilizem gratificações e adicionais para atingir o valor previsto?