Casagrande anuncia aplicação de piso nacional com reajuste de 5,4% ao magistério no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta terça-feira (17), a aplicação do piso nacional do magistério nos vencimentos do trabalhadores da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês.

Em publicação nas redes sociais, Casagrande afirma ter conversado com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), "para dialogar, reconhecer avanços e anunciar medidas importantes para o magistério capixaba".

"Nosso compromisso é seguir criando condições para fortalecer a educação e valorizar os profissionais que fazem a diferença na vida de tantos estudantes", escreveu o socialista na legenda da postagem.