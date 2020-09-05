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Adaptação

Restaurantes criam novos espaços externos para atender na pandemia

Um público cada vez maior está voltando a ocupar as mesas, mas empresários do setor adiantaram-se ao momento apostando em ambientes mais ventilados e ao ar livre

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 06:00
Pergolado na área externa do restaurante grego Alas, em Vitória
Pergolado na área externa do restaurante grego Alas, em Vitória Crédito: Gabriel Lordello
Desde o início da quarentena, o setor de restaurantes é um dos que mais sofre com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Para sobreviver ao período crítico do isolamento sem fechar, inúmeras casas recorreram ao delivery, mas o faturamento apenas com essa modalidade é inferior ao do atendimento presencial. 
Com a desaceleração do contágio pela Covid-19 no Espírito Santo, um público cada vez maior está voltando a frequentar os salões, que passaram por adequações às regras sanitárias e de distanciamento social. Alguns empresários, porém, adiantaram-se ao momento criando novos espaços abertos, ao ar livre, para oferecer ainda mais segurança aos clientes. 

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O Café Bamboo, na Praia do Canto, inaugurou no último dia 1/09 um anexo em seu "quintal", após ficar cinco meses fechado. O novo espaço, batizado de Bamboozal - O Quintal do Bamboo, fica atrás da cafeteria, em uma área de estacionamento que pertence ao salão de beleza Francisco Guasti.
"Apresentamos o projeto ao Francisco em abril e ele topou na hora, cedendo para nós uma parte do estacionamento. Em contrapartida, fizemos melhorias no piso, reformamos banheiro, construímos um deque de madeira e um pergolado e instalamos um contêiner", conta um dos donos do café, Djan Bastos.  
Bamboozal, anexo no quintal do Café Bamboo, na Praia do Canto
O Bamboozal, anexo no "quintal" do Café Bamboo, foi inaugurado esta semana Crédito: Djan Bastos
Além de Djan, estão à frente da empreitada seu irmão e sócio, Leandro; sua esposa, Rhayana Davies, e a mãe dela, Margô Loureiro. As duas comandavam o restaurante e pizzaria Santíssimo, em Vila Velha, que não está mais funcionando. "Trouxemos muitos equipamentos do Santíssimo para a cozinha do Bamboo, que teve a capacidade ampliada. Os toldos e os móveis de madeira de demolição também vieram de lá", complementa.  

CAFÉ DA MANHÃ

O salão e a varanda originais da cafeteria tiveram a quantidade de mesas reduzida, e o Bamboozal surge como um bom lugar para conhecer o novo café da manhã da casa, servido das 10h às 14h, a R$ 29 por pessoa. Outra novidade do cardápio é o parmegiana light, sem empanamento e fritura, acompanhado de purê de batata.   
Bamboozal, anexo no quintal do Café Bamboo, na Praia do Canto
Deque com pergolado é um dos atrativos no novo ambiente do Café Bamboo Crédito: Djan Bastos

MUDANÇAS NO RETORNO

O restaurante grego de Vitória fechou no dia 20/03 e só retornou às atividades no dia 18/08, com novo nome, Alas (antigo Thalassa), novidades no cardápio e ambiente reformado. Embora os planos de construir uma cobertura na área externa existissem pouco antes da pandemia, o novo pergolado veio a calhar.
"Nós também já prevíamos que após a quarentena aumentaria a procura por restaurantes com espaços abertos, então, aproveitamos essa pausa para tocar a obra", explica a sócia-proprietária Juliana Sivieri. "Optamos por um pergolado de madeira pintada de branco, bem ao estilo grego, e uma cobertura de policarbonato com revestimento de bambu, que além de proteger da chuva, ameniza a temperatura", completa.    
Pergolado na área externa do restaurante grego Alas, em Vitória
Pergolado do Alas foi planejado antes da pandemia Crédito: Gabriel Lordello
No espaço onde caberiam 70 pessoas sentadas, hoje são recebidas no máximo 30, e a ventilação natural é um atrativo além da vista para o Canal de Camburi. "Quando reabrimos, a maioria dos clientes já ligou reservando na área externa. Antes a prioridade era da varanda lateral", comenta Juliana, que anuncia uma novidade para breve: um bar em forma de barco com uma ampla carta de drinques que inclui criações do bartender grego Kostas Patelis.

PARKLET COM MESAS

No Parque das Castanheiras, o restaurante Don Aguilar já é conhecido por seu espaço ventilado e pela área com mesas ao ar livre. Desde abril, uma nova alternativa tem conquistado os frequentadores: o parklet sob uma frondosa árvore em frente à casa, idealizado antes da pandemia mas providencial em tempos de Covid-19.
Projetado pelo arquiteto Eduardo Trigo, o ambiente é mantido pelo restaurante porém não é de uso exclusivo dos comensais. "Quando há clientes no parklet, espaçamos as mesas e atendemos seguindo todas as normas de segurança. Quem chega mais preocupado, acaba acalmando depois de passar um tempo ali", conta Fabrício Salvador, um dos proprietários. 
Parklet em frente ao restaurante Don Aguilar, no Parque das Castanheiras
Parklet em frente ao restaurante Don Aguilar foi inaugurado em abril  Crédito: Fabrício Salvador
  • ALAS RESTAURANTE (@alasrestaurante) - Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. Aberto nos feriados de 7 e 8 de setembro, a partir das 12h.
  • CAFÉ BAMBOO (@cafebamboo) - Rua Afonso Claudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. Aberto nos feriados de 7 e 8 de setembro, das 10h às 21h.
  • RESTAURANTE DON AGUILAR (@restaurantedonaguilar) - Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649. Aberto no feriado de 7 de setembro, das 12h às 16h.

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