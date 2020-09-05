Restaurantes criam novos espaços externos para atender na pandemia

Desde o início da quarentena, o setor de restaurantes é um dos que mais sofre com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Para sobreviver ao período crítico do isolamento sem fechar, inúmeras casas recorreram ao delivery, mas o faturamento apenas com essa modalidade é inferior ao do atendimento presencial.
Com a desaceleração do contágio pela Covid-19 no Espírito Santo, um público cada vez maior está voltando a frequentar os salões, que passaram por adequações às regras sanitárias e de distanciamento social. Alguns empresários, porém, adiantaram-se ao momento criando novos espaços abertos, ao ar livre, para oferecer ainda mais segurança aos clientes.
O Café Bamboo, na Praia do Canto, inaugurou no último dia 1/09 um anexo em seu "quintal", após ficar cinco meses fechado. O novo espaço, batizado de Bamboozal - O Quintal do Bamboo, fica atrás da cafeteria, em uma área de estacionamento que pertence ao salão de beleza Francisco Guasti.
"Apresentamos o projeto ao Francisco em abril e ele topou na hora, cedendo para nós uma parte do estacionamento. Em contrapartida, fizemos melhorias no piso, reformamos banheiro, construímos um deque de madeira e um pergolado e instalamos um contêiner", conta um dos donos do café, Djan Bastos.
Além de Djan, estão à frente da empreitada seu irmão e sócio, Leandro; sua esposa, Rhayana Davies, e a mãe dela, Margô Loureiro. As duas comandavam o restaurante e pizzaria Santíssimo, em Vila Velha, que não está mais funcionando. "Trouxemos muitos equipamentos do Santíssimo para a cozinha do Bamboo, que teve a capacidade ampliada. Os toldos e os móveis de madeira de demolição também vieram de lá", complementa.
CAFÉ DA MANHÃ
O salão e a varanda originais da cafeteria tiveram a quantidade de mesas reduzida, e o Bamboozal surge como um bom lugar para conhecer o novo café da manhã da casa, servido das 10h às 14h, a R$ 29 por pessoa. Outra novidade do cardápio é o parmegiana light, sem empanamento e fritura, acompanhado de purê de batata.
MUDANÇAS NO RETORNO
O restaurante grego de Vitória fechou no dia 20/03 e só retornou às atividades no dia 18/08, com novo nome, Alas (antigo Thalassa), novidades no cardápio e ambiente reformado. Embora os planos de construir uma cobertura na área externa existissem pouco antes da pandemia, o novo pergolado veio a calhar.
"Nós também já prevíamos que após a quarentena aumentaria a procura por restaurantes com espaços abertos, então, aproveitamos essa pausa para tocar a obra", explica a sócia-proprietária Juliana Sivieri. "Optamos por um pergolado de madeira pintada de branco, bem ao estilo grego, e uma cobertura de policarbonato com revestimento de bambu, que além de proteger da chuva, ameniza a temperatura", completa.
No espaço onde caberiam 70 pessoas sentadas, hoje são recebidas no máximo 30, e a ventilação natural é um atrativo além da vista para o Canal de Camburi. "Quando reabrimos, a maioria dos clientes já ligou reservando na área externa. Antes a prioridade era da varanda lateral", comenta Juliana, que anuncia uma novidade para breve: um bar em forma de barco com uma ampla carta de drinques que inclui criações do bartender grego Kostas Patelis.
PARKLET COM MESAS
No Parque das Castanheiras, o restaurante Don Aguilar já é conhecido por seu espaço ventilado e pela área com mesas ao ar livre. Desde abril, uma nova alternativa tem conquistado os frequentadores: o parklet sob uma frondosa árvore em frente à casa, idealizado antes da pandemia mas providencial em tempos de Covid-19.
Projetado pelo arquiteto Eduardo Trigo, o ambiente é mantido pelo restaurante porém não é de uso exclusivo dos comensais. "Quando há clientes no parklet, espaçamos as mesas e atendemos seguindo todas as normas de segurança. Quem chega mais preocupado, acaba acalmando depois de passar um tempo ali", conta Fabrício Salvador, um dos proprietários.
- ALAS RESTAURANTE (@alasrestaurante) - Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. Aberto nos feriados de 7 e 8 de setembro, a partir das 12h.
- CAFÉ BAMBOO (@cafebamboo) - Rua Afonso Claudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. Aberto nos feriados de 7 e 8 de setembro, das 10h às 21h.
- RESTAURANTE DON AGUILAR (@restaurantedonaguilar) - Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649. Aberto no feriado de 7 de setembro, das 12h às 16h.