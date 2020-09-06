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Doçura

Maçãs carameladas, farofa de nozes e sorvete: confira receita

Ficou com vontade? A sugestão de sobremesa é da chef Cleuza Costa, que carameliza a fruta em uma mistura de mel com especiarias

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 09:01
Maçãs carameladas em mel com especiarias acompanhada de farofa de nozes e sorvete de creme da chef Cleuza Costa
Maçãs carameladas acompanhadas de farofa de nozes e sorvete de creme Crédito: Olivier Schochlin
Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos (com o forno já aquecido)
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 4 maçãs do tipo nacional
  • 2 colheres de mel de abelha
  • 1 cravo
  • Sementes de cardamomo
  • 1 estrela de anis
  • 2 colheres (sopa) de água
  • 100g de nozes
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • Sorvete de creme
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture as especiarias com o mel e reserve. 
  2. Corte as maçãs em cubos, mantendo as cascas. 
  3. Aqueça uma frigideira e coloque o mel com as especiarias. 
  4. Acrescente os cubos de maçã e, em fogo brando, coloque a água. Deixe que a mistura cozinhe por cinco minutos. Reserve. 
  5. Triture as nozes até formar uma farinha e misture o açúcar e a manteiga para formar uma farofa. 
  6. Leve ao forno até dourar e, quando estiver pronta, salpique sobre os cubos de maçã caramelados. 
  7. Sirva com o sorvete.
Receita da chef Cleuza Costa, do restaurante Quintal 84, em Vila Velha.

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