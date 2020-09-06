Maçãs carameladas, farofa de nozes e sorvete: confira receita

Rendimento: 6 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos (com o forno já aquecido)
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos (com o forno já aquecido)
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 4 maçãs do tipo nacional
- 2 colheres de mel de abelha
- 1 cravo
- Sementes de cardamomo
- 1 estrela de anis
- 2 colheres (sopa) de água
- 100g de nozes
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de açúcar
- Sorvete de creme
- MODO DE PREPARO:
- Misture as especiarias com o mel e reserve.
- Corte as maçãs em cubos, mantendo as cascas.
- Aqueça uma frigideira e coloque o mel com as especiarias.
- Acrescente os cubos de maçã e, em fogo brando, coloque a água. Deixe que a mistura cozinhe por cinco minutos. Reserve.
- Triture as nozes até formar uma farinha e misture o açúcar e a manteiga para formar uma farofa.
- Leve ao forno até dourar e, quando estiver pronta, salpique sobre os cubos de maçã caramelados.
- Sirva com o sorvete.
Receita da chef Cleuza Costa, do restaurante Quintal 84, em Vila Velha.