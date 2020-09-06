Maçãs carameladas, farofa de nozes e sorvete: confira receita

Misture as especiarias com o mel e reserve.

Corte as maçãs em cubos, mantendo as cascas.

Aqueça uma frigideira e coloque o mel com as especiarias.

Acrescente os cubos de maçã e, em fogo brando, coloque a água. Deixe que a mistura cozinhe por cinco minutos. Reserve.

Triture as nozes até formar uma farinha e misture o açúcar e a manteiga para formar uma farofa.

Leve ao forno até dourar e, quando estiver pronta, salpique sobre os cubos de maçã caramelados.