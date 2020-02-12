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Fresquinho

Ceviche de peixe: veja receita rápida e fácil da chef Cleuza Costa

Que tal uma entradinha refrescante e fácil de fazer? Sugestão da chef do Quintal 84 fica pronta em no máximo 10 minutos e deve ser feita com peixe bem fresco

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 14:31
Crédito: Carlos Alberto Silva
  • INGREDIENTES: 
  • 300g de peixe de carne branca fresco à sua escolha (a chef sugere budião, pescada amarela ou badejo) 
  • 50 ml de suco de limão siciliano
  • 50 ml de azeite extravirgem
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem as sementes
  • Meia cebola roxa 
  • Coentro fresco a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino (moer na hora)

MODO DE PREPARO:

Corte o peixe em cubos pequenos e a cebola em rodelas bem finas. Corte também a pimenta dedo-de-moça em pedaços bem pequenininhos. Misture tudo e tempere com sal, pimenta-do-reino moída na hora , azeite e o suco de limão. Enfeite com as folhas de coentro e sirva com batata doce crocante (sugestão). 

Rendimento:

1 porção individual, se for servir como prato principal, ou uma entradinha para duas pessoas

Tempo:

10 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Cleuza Costa, do restaurante Quintal 84, em Vila Velha.

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