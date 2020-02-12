Ceviche de peixe: veja receita rápida e fácil da chef Cleuza Costa

- INGREDIENTES:
- 300g de peixe de carne branca fresco à sua escolha (a chef sugere budião, pescada amarela ou badejo)
- 50 ml de suco de limão siciliano
- 50 ml de azeite extravirgem
- 1 pimenta dedo-de-moça sem as sementes
- Meia cebola roxa
- Coentro fresco a gosto
- Sal e pimenta-do-reino (moer na hora)
MODO DE PREPARO:
Corte o peixe em cubos pequenos e a cebola em rodelas bem finas. Corte também a pimenta dedo-de-moça em pedaços bem pequenininhos. Misture tudo e tempere com sal, pimenta-do-reino moída na hora , azeite e o suco de limão. Enfeite com as folhas de coentro e sirva com batata doce crocante (sugestão).
Rendimento:
1 porção individual, se for servir como prato principal, ou uma entradinha para duas pessoas
Tempo:
10 minutos
Complexidade:
Fácil