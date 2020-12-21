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Chegou o verão!

Para refrescar: salada cremosa com pera, uva verde e gorgonzola

A receita, servida gelada, é super fácil de fazer e vale como acompanhamento para carnes grelhadas ou embutidos na estação quente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:09

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:09

Salada cremosa de frutas com creme de queijos
Pronta em 20 minutos, salada cremosa é servida gelada  Crédito: Ara Fotografia
A mais quente das estações mostrou a que veio já nesta segunda-feira, 21 de dezembro, com muito calor e céu ensolarado aqui no ES. Para fechar o primeiro dia do verão 2020/21, escolhemos uma receita gelada, de salada com frutas e creme de queijos, facílima de preparar e uma combinação refrescante com grelhados e embutidos. Confira!

SALADA CREMOSA

Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
  • INGREDIENTES:
  • 150g de queijo gorgonzola 
  • 1 pote de creme de ricota (200g)
  • 1 maçã verde
  • 1 pera
  • 1 cacho de uvas verdes sem caroço
  • 1 cenoura crua ralada
  • 1 maço de alface americana lavada
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma saladeira funda, amasse ligeiramente o queijo gorgonzola e misture-o com o creme de ricota. 
  2. Corte a maçã e a pera ao meio, retire as sementes e corte as frutas em cubinhos.
  3. Em seguida, corte as uvas verdes ao meio. 
  4. Misture todas as frutas e a cenoura ralada à mistura cremosa de queijos. 
  5. Leve à geladeira e mantenha em refrigeração até o momento de servir, com alface.
Receita cedida pela marca Tirolez.

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