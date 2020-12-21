Para refrescar: salada cremosa com pera, uva verde e gorgonzola

A mais quente das estações mostrou a que veio já nesta segunda-feira, 21 de dezembro, com muito calor e céu ensolarado aqui no ES. Para fechar o primeiro dia do verão 2020/21, escolhemos uma receita gelada, de salada com frutas e creme de queijos, facílima de preparar e uma combinação refrescante com grelhados e embutidos. Confira!
SALADA CREMOSA
Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: muito fácil
- INGREDIENTES:
- 150g de queijo gorgonzola
- 1 pote de creme de ricota (200g)
- 1 maçã verde
- 1 pera
- 1 cacho de uvas verdes sem caroço
- 1 cenoura crua ralada
- 1 maço de alface americana lavada
- MODO DE PREPARO:
- Em uma saladeira funda, amasse ligeiramente o queijo gorgonzola e misture-o com o creme de ricota.
- Corte a maçã e a pera ao meio, retire as sementes e corte as frutas em cubinhos.
- Em seguida, corte as uvas verdes ao meio.
- Misture todas as frutas e a cenoura ralada à mistura cremosa de queijos.
- Leve à geladeira e mantenha em refrigeração até o momento de servir, com alface.
Receita cedida pela marca Tirolez.