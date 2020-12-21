Para refrescar: salada cremosa com pera, uva verde e gorgonzola

A mais quente das estações mostrou a que veio já nesta segunda-feira, 21 de dezembro, com muito calor e céu ensolarado aqui no ES. Para fechar o primeiro dia do verão 2020/21, escolhemos uma receita gelada, de salada com frutas e creme de queijos, facílima de preparar e uma combinação refrescante com grelhados e embutidos. Confira!