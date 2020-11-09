Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fresquinha

Salada de penne, maionese cítrica e frango crocante: veja receita

Finalizada com folhas de rúcula e gomos de laranja, a receita é uma ótima pedida para a refeição em dias quentes, afinal, o verão já está próximo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 18:19

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:19

Salada de penne, frango e maionese cítrica
Salada com massa, frango, rúcula e laranja fica pronta em 50 minutos Crédito: Ara Fotografia
Saladas com tempero cítrico e uns pedacinhos de frutas como laranja e tangerina trazem um frescor especial. Para dar sustento, uma massa cai super bem na mistura, e mais gostosa ela fica se um franguinho empanado entrar na jogada. A receita que escolhemos para abrir a semana vem desse jeito, acrescida também de folhas de rúcula. Quer aprender a fazer? Bora conferir o passo a passo.

SALADA DE PENNE INTEGRAL, RÚCULA, MAIONESE CÍTRICA E FRANGO EMPANADO COM GERGELIM

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: média
  • INGREDIENTES:
  • Para a massa:
  • 1 pacote de penne grano duro integral (500g)
  • Salsa fresca picada a gosto
  • Para a maionese:
  • 2 ovos peneirados
  • 2 gemas peneiradas
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano
  • 4 colheres (sopa) de mostarda amarela
  • 6 colheres (sopa) de suco de laranja
  • 6 colheres (sopa) de azeite
  • 200ml de óleo vegetal
  • Sal, salsa fresca picada e raspas de 1 laranja a gosto
  • Para o frango:
  • 600g de peito de frango cortado em tiras de 1 cm x 3 cm
  • 1 xícara (chá) de mix de gergelins 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite para untar
  • Montagem:
  • 1 xícara (chá) de castanha-de-caju picada grosseiramente
  • Folhas de 1 maço de rúcula lavadas e secas
  • 1 laranja cortada em gomos
  • MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o penne de acordo com as instruções de embalagem. Escorra e resfrie.
  2. Enquanto isso, prepare a maionese. Coloque no liquidificador os ovos, as gemas, o suco de limão, a mostarda, o suco de laranja e o azeite. Comece a bater e acrescente o óleo em fio até que atinja consistência cremosa, mas fluida, de maionese. Ajuste o sal, adicione a salsa picada e as raspas de laranja.
  3. Misture a maionese ao penne cozido. Reserve coberto e refrigerado.
  4. Preaqueça o forno a 200º C e unte com azeite uma assadeira grande. Tempere o frango com sal e pimenta a gosto. Empane o frango no mix de gergelins, apertando bem de todos os lados, e disponha na assadeira.
  5. Asse por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo.
  6. Na hora de servir, misture as castanhas, as folhas de rúcula e os gomos de laranja. Finalize com as tiras de frango empanadas.
Receita cedida pela marca Adria.

Veja Também

Gosta de salpicão? Veja como fazer um de macarrão com frango desfiado

Batata rosti com linguiça de pernil e queijo brie: confira receita

Arroz de galinhada: receita bem brasileira para fazer em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados