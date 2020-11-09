Salada de penne, maionese cítrica e frango crocante: veja receita

Saladas com tempero cítrico e uns pedacinhos de frutas como laranja e tangerina trazem um frescor especial. Para dar sustento, uma massa cai super bem na mistura, e mais gostosa ela fica se um franguinho empanado entrar na jogada. A receita que escolhemos para abrir a semana vem desse jeito, acrescida também de folhas de rúcula. Quer aprender a fazer? Bora conferir o passo a passo.
SALADA DE PENNE INTEGRAL, RÚCULA, MAIONESE CÍTRICA E FRANGO EMPANADO COM GERGELIM
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: média
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: média
- INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 1 pacote de penne grano duro integral (500g)
- Salsa fresca picada a gosto
- Para a maionese:
- 2 ovos peneirados
- 2 gemas peneiradas
- 2 colheres (sopa) de suco de limão siciliano
- 4 colheres (sopa) de mostarda amarela
- 6 colheres (sopa) de suco de laranja
- 6 colheres (sopa) de azeite
- 200ml de óleo vegetal
- Sal, salsa fresca picada e raspas de 1 laranja a gosto
- Para o frango:
- 600g de peito de frango cortado em tiras de 1 cm x 3 cm
- 1 xícara (chá) de mix de gergelins
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite para untar
- Montagem:
- 1 xícara (chá) de castanha-de-caju picada grosseiramente
- Folhas de 1 maço de rúcula lavadas e secas
- 1 laranja cortada em gomos
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o penne de acordo com as instruções de embalagem. Escorra e resfrie.
- Enquanto isso, prepare a maionese. Coloque no liquidificador os ovos, as gemas, o suco de limão, a mostarda, o suco de laranja e o azeite. Comece a bater e acrescente o óleo em fio até que atinja consistência cremosa, mas fluida, de maionese. Ajuste o sal, adicione a salsa picada e as raspas de laranja.
- Misture a maionese ao penne cozido. Reserve coberto e refrigerado.
- Preaqueça o forno a 200º C e unte com azeite uma assadeira grande. Tempere o frango com sal e pimenta a gosto. Empane o frango no mix de gergelins, apertando bem de todos os lados, e disponha na assadeira.
- Asse por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo.
- Na hora de servir, misture as castanhas, as folhas de rúcula e os gomos de laranja. Finalize com as tiras de frango empanadas.
Receita cedida pela marca Adria.