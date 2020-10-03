Arroz de galinhada: receita bem brasileira para fazer em casa

Lave a galinha com vinagre e água.

Junte em uma bacia a galinha com pele e ossos, o molho inglês, a cebola, a cenoura, o salsão, o louro e 2 dentes de alho picados grosseiramente. Tampe e reserve por 6h.

Após o tempo da marinada, aqueça uma panela em fogo baixo com azeite e colorau. Frite o alho, junte a cebola e cozinhe até começar a caramelizar. Junte o tomate e um ramo de tomilho. Cozinhe até formar um molho grosso. Retire o tomilho e reserve.

Em uma panela grande, aqueça azeite com colorau e frite bem a galinha. Junte um pouco dos legumes da marinada, sal e pimenta-do-reino e cubra com água.



Após 40 minutos de fervura, separe 1 litro de caldo, retire os legumes e deixe só a galinha na panela com o restante da água, mantendo em fogo alto até a água secar e ela fritar um pouco. Reserve tudo até esfriar.



Retire a galinha e reserve toda a gordura que estiver na panela. Coe a gordura. Desfie a galinha, retirando gorduras, cartilagens e ossinhos. Desfie as partes difíceis, como pescoço e moelas, caso haja e você goste.



Em outra panela, aqueça um pouquinho de óleo de canola com 1 dente de alho picado, junte o arroz, frite um pouco e cubra um dedo acima com o caldo da galinha. Não cozinhe muito, deixe o arroz durinho.



Quando essa primeira água secar, junte o molho do tomate e a galinha desfiada, coloque mais um pouco de caldo e a gordura que sobrou (2 colheres).