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Levemente picante

Arroz de galinhada: receita bem brasileira para fazer em casa

A chef Gabriela Piccoli criou uma versão da tradicional galinhada que fazia sucesso no extinto bar Mulher do Padre, na Praia da Costa. Confira o passo a passo

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 09:01
Arroz de galinhada, receita da chef Gabriela Piccoli
Arroz de galinhada: receita da chef capixaba Gabriela Piccoli Crédito: Pepê Silva
Galinhada é um dos pratos que bem representam a cozinha popular brasileira. Dona do bar Mulher do Padre (atualmente fechado), que exaltava os maiores clássicos da mesa nacional em Vila Velha, a chef capixaba Gabriela Piccoli criou uma versão que fazia muito sucesso em seu cardápio. 
É o arroz de galinhada, suculento, levemente apimentado e perfeito para um almoço de fim de semana. A chef está de malas prontas para Portugal, onde seguirá trabalhando em restaurantes após uma temporada na Austrália. Antes de viajar, ela dividiu com a gente o passo a passo da receita. Confira: 
  • INGREDIENTES: 
  • 1/2 galinha caipira média 
  • 2 cebolas médias 
  • 5 dentes de alho 
  • 3 folhas de louro 
  • 1 talo de salsão 
  • 1 cenoura 
  • 2 colheres (sopa) de molho inglês 
  • 3 tomates maduros 
  • 300g de arroz branco 
  • Tomilho, salsinha e cebolinha 
  • Colorau 
  • Azeite, sal e pimenta 
  • Vinagre
  • Esta receita requer marinada por 6 horas antes do preparo.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Lave a galinha com vinagre e água. 
  2. Junte em uma bacia a galinha com pele e ossos, o molho inglês, a cebola, a cenoura, o salsão, o louro e 2 dentes de alho picados grosseiramente. Tampe e reserve por 6h.
  3. Após o tempo da marinada, aqueça uma panela em fogo baixo com azeite e colorau. Frite o alho, junte a cebola e cozinhe até começar a caramelizar. Junte o tomate e um ramo de tomilho. Cozinhe até formar um molho grosso. Retire o tomilho e reserve.
  4. Em uma panela grande, aqueça azeite com colorau e frite bem a galinha. Junte um pouco dos legumes da marinada, sal e pimenta-do-reino e cubra com água.
  5. Após 40 minutos de fervura, separe 1 litro de caldo, retire os legumes e deixe só a galinha na panela com o restante da água, mantendo em fogo alto até a água secar e ela fritar um pouco. Reserve tudo até esfriar.
  6. Retire a galinha e reserve toda a gordura que estiver na panela. Coe a gordura. Desfie a galinha, retirando gorduras, cartilagens e ossinhos. Desfie as partes difíceis, como pescoço e moelas, caso haja e você goste.
  7. Em outra panela, aqueça um pouquinho de óleo de canola com 1 dente de alho picado, junte o arroz, frite um pouco e cubra um dedo acima com o caldo da galinha. Não cozinhe muito, deixe o arroz durinho.
  8. Quando essa primeira água secar, junte o molho do tomate e a galinha desfiada, coloque mais um pouco de caldo e a gordura que sobrou (2 colheres). 
  9. Acerte o sal e a pimenta. Finalize com cebolinha e salsinha.
Receita cedida pela chef Gabriela Piccoli, do bar Mulher do Padre, em Vila Velha (atualmente fechado).

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