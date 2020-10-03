Arroz de galinhada: receita bem brasileira para fazer em casa

Galinhada é um dos pratos que bem representam a cozinha popular brasileira. Dona do bar Mulher do Padre (atualmente fechado), que exaltava os maiores clássicos da mesa nacional em Vila Velha, a chef capixaba Gabriela Piccoli criou uma versão que fazia muito sucesso em seu cardápio.
É o arroz de galinhada, suculento, levemente apimentado e perfeito para um almoço de fim de semana. A chef está de malas prontas para Portugal, onde seguirá trabalhando em restaurantes após uma temporada na Austrália. Antes de viajar, ela dividiu com a gente o passo a passo da receita. Confira:
- INGREDIENTES:
- 1/2 galinha caipira média
- 2 cebolas médias
- 5 dentes de alho
- 3 folhas de louro
- 1 talo de salsão
- 1 cenoura
- 2 colheres (sopa) de molho inglês
- 3 tomates maduros
- 300g de arroz branco
- Tomilho, salsinha e cebolinha
- Colorau
- Azeite, sal e pimenta
- Vinagre
- Esta receita requer marinada por 6 horas antes do preparo.
- MODO DE PREPARO:
- Lave a galinha com vinagre e água.
- Junte em uma bacia a galinha com pele e ossos, o molho inglês, a cebola, a cenoura, o salsão, o louro e 2 dentes de alho picados grosseiramente. Tampe e reserve por 6h.
- Após o tempo da marinada, aqueça uma panela em fogo baixo com azeite e colorau. Frite o alho, junte a cebola e cozinhe até começar a caramelizar. Junte o tomate e um ramo de tomilho. Cozinhe até formar um molho grosso. Retire o tomilho e reserve.
- Em uma panela grande, aqueça azeite com colorau e frite bem a galinha. Junte um pouco dos legumes da marinada, sal e pimenta-do-reino e cubra com água.
- Após 40 minutos de fervura, separe 1 litro de caldo, retire os legumes e deixe só a galinha na panela com o restante da água, mantendo em fogo alto até a água secar e ela fritar um pouco. Reserve tudo até esfriar.
- Retire a galinha e reserve toda a gordura que estiver na panela. Coe a gordura. Desfie a galinha, retirando gorduras, cartilagens e ossinhos. Desfie as partes difíceis, como pescoço e moelas, caso haja e você goste.
- Em outra panela, aqueça um pouquinho de óleo de canola com 1 dente de alho picado, junte o arroz, frite um pouco e cubra um dedo acima com o caldo da galinha. Não cozinhe muito, deixe o arroz durinho.
- Quando essa primeira água secar, junte o molho do tomate e a galinha desfiada, coloque mais um pouco de caldo e a gordura que sobrou (2 colheres).
- Acerte o sal e a pimenta. Finalize com cebolinha e salsinha.
Receita cedida pela chef Gabriela Piccoli, do bar Mulher do Padre, em Vila Velha (atualmente fechado).