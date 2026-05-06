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Prevenção de desastres

Moradores em área de risco em Vila Velha serão recadastrados

Equipes da Defesa Civil de Vila Velha irão realizar vistorias na região a partir da próxima terça (12)

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 14:59

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 mai 2026 às 14:59
Vistorias serão feitas em São Torquato e mais cinco bairros
Vistorias serão feitas em São Torquato e mais cinco bairros Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

O município de Vila Velha irá recadastrar as famílias que vivem em áreas de risco de São Torquato e região a partir da próxima terça-feira (12). Neste período, as equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizam vistorias para verificar se há possíveis anormalidades no quadro geológico dos locais. Estas visitas servem para melhorar as medidas de socorro em momentos de chuvas intensas, desastres naturais e riscos iminentes.


Outros bairros também serão vistoriados até o mês de junho: Sagrada Família, Argolas, Chácara do Conde, Paul e Vila Garrido. Além disso, o recadastramento será realizado em:


  • Zumbi dos Palmares;
  • Glória;
  • Ilha da Conceição;
  • Alvorada;
  • Ataíde;
  • Cavalieri;
  • Cobi de Cima;
  • Ilha dos Ayres;
  • Planalto;
  • Alecrim;
  • Aribiri;
  • Rio Marinho.


O município possui, ao todo, 71 áreas de risco geológico, sendo três pontos com risco muito alto e 68 com risco alto.

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