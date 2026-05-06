Moradores em área de risco em Vila Velha serão recadastrados

O município de Vila Velha irá recadastrar as famílias que vivem em áreas de risco de São Torquato e região a partir da próxima terça-feira (12). Neste período, as equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizam vistorias para verificar se há possíveis anormalidades no quadro geológico dos locais. Estas visitas servem para melhorar as medidas de socorro em momentos de chuvas intensas, desastres naturais e riscos iminentes.





Outros bairros também serão vistoriados até o mês de junho: Sagrada Família, Argolas, Chácara do Conde, Paul e Vila Garrido. Além disso, o recadastramento será realizado em:





Zumbi dos Palmares;

Glória;

Ilha da Conceição;

Alvorada;

Ataíde;

Cavalieri;

Cobi de Cima;

Ilha dos Ayres;

Planalto;

Alecrim;

Aribiri;

Rio Marinho.





O município possui, ao todo, 71 áreas de risco geológico, sendo três pontos com risco muito alto e 68 com risco alto.