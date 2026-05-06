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Acidente

Caminhão atinge casa e destrói parte do imóvel em Rio Bananal

Uma idosa acamada e um jovem autista estavam no imóvel no momento da colisão, que aconteceu no distrito de São Jorge do Tiradentes

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 16:01

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

06 mai 2026 às 16:01

Um caminhão bateu em uma casa e provocou o desabamento parcial do imóvel no início da tarde desta quarta-feira (6), no distrito de São Jorge do Tiradentes, interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.


No momento do acidente, havia uma idosa acamada dentro da residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para retirar a mulher do local com segurança. 

Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, Maria Aparecida Machado, filha da dona do imóvel, contou que ouviu um barulho muito forte antes de perceber que parte da casa estava caindo. Segundo ela, a mãe, que não anda, estava deitada no quarto, e o irmão, que é autista, também estava no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 

De acordo com o sargento André Luiz, do Corpo de Bombeiros, há a suspeita de falha mecânica no caminhão, que estaria realizando uma descarga em uma rua próxima antes do acidente. O motorista também foi socorrido após relatar dores e desconforto. 

A empresa proprietária do caminhão disse que lamenta o ocorrido e que está prestando assistência aos envolvidos.

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