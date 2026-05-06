Caminhão atinge casa e destrói parte do imóvel em Rio Bananal

Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, Maria Aparecida Machado, filha da dona do imóvel, contou que ouviu um barulho muito forte antes de perceber que parte da casa estava caindo. Segundo ela, a mãe, que não anda, estava deitada no quarto, e o irmão, que é autista, também estava no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com o sargento André Luiz, do Corpo de Bombeiros, há a suspeita de falha mecânica no caminhão, que estaria realizando uma descarga em uma rua próxima antes do acidente. O motorista também foi socorrido após relatar dores e desconforto.
A empresa proprietária do caminhão disse que lamenta o ocorrido e que está prestando assistência aos envolvidos.