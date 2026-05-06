Bazar em Vitória reúne mais de 15 brechós com peças a partir de R$ 10

Quem está em busca de diferentes estilos de roupa por preços mais baixos tem uma boa oportunidade. Na próxima sexta-feira (8), das 9 às 20 horas, acontece mais uma edição do Garimpei!, um tradicional encontro de brechós que vai ser realizado em Jardim da Penha, Vitória. O evento traz mais de 15 curadorias de moda sustentável, com peças à venda a partir de R$ 10.
O Garimpei!, que ocorre mensalmente, foca no consumo consciente e oferece uma variedade de roupas e acessórios únicos. A proposta é incentivar o reaproveitamento de peças de qualidade, unindo curadoria apurada a preços acessíveis.
Além do vestuário, o público encontrará semijoias e opções de culinária vegana. Para facilitar a experiência de compra, a organização disponibilizará provadores no local.
Serviço
Data: Sexta-feira (8)
Horário: das 9h às 20h
Local: Cerimonial Conjunto dos Estados - Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1.080, Jardim da Penha, Vitória (perto da pracinha do Supermercados BH)