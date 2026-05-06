Bazar em Vitória reúne mais de 15 brechós com peças a partir de R$ 10

O Garimpei!, que ocorre mensalmente, foca no consumo consciente e oferece uma variedade de roupas e acessórios únicos. A proposta é incentivar o reaproveitamento de peças de qualidade, unindo curadoria apurada a preços acessíveis.





Além do vestuário, o público encontrará semijoias e opções de culinária vegana. Para facilitar a experiência de compra, a organização disponibilizará provadores no local.