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Polícia Militar passa por reestruturação e ganha novas unidades no ES

Entre as mudanças, estão novos batalhões e a criação da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE)

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 18:15

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 mai 2026 às 18:15
Viaturas da Polícia Militar
A Polícia Militar ganhou novas companhias e batalhões, principalmente no interior do Estado para ampliar o combate à violência Fernando Madeira

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) teve sua reestruturação organizacional oficializada neste quarta-feira (6) pelo governo do Estado. Entre as mudanças, está a criação da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), unidade responsável pela execução de operações de alta complexidade e pelo enfrentamento qualificado às organizações criminosas.


O Batalhão de Missões Especiais (BME) também passará por reestruturação como parte do processo de modernização da Corporação. Além disso, foram criadas novas unidades, entre elas, o 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), com sede no município de Marataízes e circunscrição nos municípios de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.


Outras atualizações também foram realizadas, como a criação de companhias independentes foram criadas e a transformação de outras unidades em batalhões. A atual 11ª Companhia Independente, por exemplo, passa a ser o 17º BPM, sediado no município de Viana. Já a 2ª Companhia Independente passa a ser o 15º BPM, com sede em Afonso Cláudio, responsável também pelos municípios de Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Venda Nova do Imigrante.


A reestruturação contempla ainda a criação da 21ª Companhia Independente, abrangendo os municípios de Itarana, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá, além da criação da 20ª Companhia Independente, com sede em Castelo e atuação também em Vargem Alta. O 12º BPM passa a contar ainda com a 3ª Companhia, no município de Sooretama.


“Ao ampliar batalhões e criar novas unidades, aproximamos ainda mais a PM dos municípios. A população passa a contar com uma Corporação mais preparada, estruturada e próxima da comunidade”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Rubim, durante solenidade realizada no Palácio Anchieta.

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