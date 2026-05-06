Polícia Militar passa por reestruturação e ganha novas unidades no ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) teve sua reestruturação organizacional oficializada neste quarta-feira (6) pelo governo do Estado. Entre as mudanças, está a criação da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), unidade responsável pela execução de operações de alta complexidade e pelo enfrentamento qualificado às organizações criminosas.





O Batalhão de Missões Especiais (BME) também passará por reestruturação como parte do processo de modernização da Corporação. Além disso, foram criadas novas unidades, entre elas, o 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), com sede no município de Marataízes e circunscrição nos municípios de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.





Outras atualizações também foram realizadas, como a criação de companhias independentes foram criadas e a transformação de outras unidades em batalhões. A atual 11ª Companhia Independente, por exemplo, passa a ser o 17º BPM, sediado no município de Viana. Já a 2ª Companhia Independente passa a ser o 15º BPM, com sede em Afonso Cláudio, responsável também pelos municípios de Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Venda Nova do Imigrante.





A reestruturação contempla ainda a criação da 21ª Companhia Independente, abrangendo os municípios de Itarana, Itaguaçu e Santa Maria de Jetibá, além da criação da 20ª Companhia Independente, com sede em Castelo e atuação também em Vargem Alta. O 12º BPM passa a contar ainda com a 3ª Companhia, no município de Sooretama.





“Ao ampliar batalhões e criar novas unidades, aproximamos ainda mais a PM dos municípios. A população passa a contar com uma Corporação mais preparada, estruturada e próxima da comunidade”, destacou o comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Rubim, durante solenidade realizada no Palácio Anchieta.