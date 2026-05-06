Sem resposta da prefeitura, moradores se unem para construir ponte em Pancas

Moradores do Córrego São Luís, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, reconstruíram por conta própria uma ponte essencial para o acesso da comunidade e para o escoamento da produção agrícola. A decisão, segundo os moradores, veio após anos de espera por uma solução do poder público.





Devido às condições da via, que apresentava deterioração, muitas pessoas e veículos passavam por dentro do córrego para chegar ao outro lado.





O custo dos materiais para a obra foi arcado pela comunidade, que gastou R$ 3.950 para fazer a estrutura de madeira.





Os gastos foram:



