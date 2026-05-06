Sem resposta da prefeitura, moradores se unem para construir ponte em Pancas

Moradores do Córrego São Luís, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, reconstruíram por conta própria uma ponte essencial para o acesso da comunidade e para o escoamento da produção agrícola. A decisão, segundo os moradores, veio após anos de espera por uma solução do poder público.
Devido às condições da via, que apresentava deterioração, muitas pessoas e veículos passavam por dentro do córrego para chegar ao outro lado.
O custo dos materiais para a obra foi arcado pela comunidade, que gastou R$ 3.950 para fazer a estrutura de madeira.
Os gastos foram:
- R$ 2.800 em madeira
- R$ 250 em pregos
- R$ 900 no aluguel de um trator
Do outro lado dessa ponte, é produzido muito café, uns 5 mil sacos ou mais. Os produtores não podem ficar esperando, porque precisa tirar esse café. Sem a ponte, fica difícil
Bruno Gomes
Morador
Também construída pela comunidade há 15 anos, a estrutura antiga passou por uma reforma em 2020, que foi bancada pela população local. Porém, nos últimos anos, voltou a apresentar problemas, com vigas comprometidas, dificultando a passagem de veículos.
De acordo com outro morador, a prefeitura informou que faria o conserto em 2023. Desde então, equipes estiveram no local para avaliar a ponte, mas nenhuma obra foi realizada.
Vieram seis vezes para olhar e medir. Disseram que iam fazer, e nada. Já tivemos que passar dentro do córrego com adubo e alguns caminhões de café.
Rafael Ferreira
Morador
Cansados da espera, no dia 1º de maio, moradores se mobilizaram para fazer a obra. Segundo eles, a falta de uma resposta demonstra descaso da administração da cidade com a comunidade rural.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Prefeitura de Pancas, que não respondeu os questionamentos, mas publicou um comunicado nas redes sociais dizendo que a administração municipal segue trabalhando dentro do planejamento da Secretaria de Obras. O texto diz que o órgão considera demandas existentes em diversas comunidades, as condições climáticas e a capacidade operacional das equipes.