Justiça solta acusados de matar vereador no ES e família se pronuncia

"No mês em que vai fazer cinco anos da morte do meu pai, eles [os acusados] são soltos. [...] O Judiciário do Espírito Santo foi omisso, e isso causa revolta não só em mim, mas em outras pessoas que passam pelo mesmo que passei. Minha família perdeu o ente mais importante dela. Meu pai tinha um futuro brilhante, poderia ser prefeito da cidade. A vida da pessoa mais importante da minha casa foi tirada", disse em entrevista para A Gazeta.