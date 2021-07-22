Vigilante de empresa é feito refém durante assalto em Vargem Alta

O vigilante de uma empresa de mármore e granito foi feito refém por cerca de 8h, em Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. Ele estava trabalhando quando cinco pessoas chegaram, por volta das 19h desta quinta-feira (21), e anunciaram o assalto. A ação durou até as 3h da madrugada desta quinta-feira (22).
Segundo informações da Polícia Militar, a empresa fica perto do trevo de Jaciguá e, quando o vigilante acionou os policiais, já na madrugada, contou que os homens chegaram armados com pistola e o amarraram.
Da empresa foram levados um caminhão Volkswagen caçamba de cor branca, um veículo Volkswagen Fusca, de cor marrom, uma moto 230cc sem placa, quatro rodas aro 20 de um veículo Opala e diversos maquinários e objetos da empresa.