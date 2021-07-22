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Motoboy "voa" em acidente impressionante em Cachoeiro; veja vídeo

O homem foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde já passou por cirurgia e permanece internado na manhã desta quinta-feira (22)

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:04

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:04
Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa
Motoboy ficou ferido após voar em acidente em Cachoeiro Crédito: Divulgação
Um motoboy ficou ferido após um acidente impressionante, na noite desta quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele foi desviar de um carro que fazia uma conversão quando colidiu com um ressalto da calçada e acabou "voando".
Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de um comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa, por cerca de 50 metros, pela caçada e cai próximo ao meio-fio. O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília.
Segundo a esposa do motoboy, que preferiu não se identificar, o marido, que tem 31 anos, já atua como motoboy há bastante tempo e estava trabalhando no momento do acidente. Ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado na manhã desta quinta-feira (22).
Ainda de acordo com a esposa, o motorista do carro parou e prestou socorro ao motoboy. No hospital, ele passou uma cirurgia no pé e vai precisar de outra no pulso.

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