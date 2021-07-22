Motoboy "voa" em acidente impressionante em Cachoeiro; veja vídeo

Motoboy ficou ferido após voar em acidente em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Um motoboy ficou ferido após um acidente impressionante, na noite desta quarta-feira (21), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Ele foi desviar de um carro que fazia uma conversão quando colidiu com um ressalto da calçada e acabou "voando".

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança de um comércio da região, é possível ver o exato momento em que o motoboy voa, por cerca de 50 metros, pela caçada e cai próximo ao meio-fio. O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília.

Your browser does not support the video tag.

Segundo a esposa do motoboy, que preferiu não se identificar, o marido, que tem 31 anos, já atua como motoboy há bastante tempo e estava trabalhando no momento do acidente. Ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado na manhã desta quinta-feira (22).