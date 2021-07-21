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Criminosos roubam posto de combustíveis em Cachoeiro

O assalto aconteceu na noite desta segunda-feira (21), no bairro Aquidaban. Duas funcionárias estavam no local e entregaram o dinheiro que estava nos bolsos

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 13:47

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

21 jul 2021 às 13:47
O assalto aconteceu na noite desta segunda-feira (21), no bairro Aquidaban. Duas funcionárias estavam no local e entregaram o dinheiro que estavam nos bolsos
Duas frentistas foram vítimas de um assalto enquanto trabalhavam em Cachoeiro Crédito: Câmeras de segurança
Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta terça-feira (21), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As duas frentistas que estavam no local foram abordadas por um homem armado que chegou em um carro.
Segundo informações da Polícia Militar, uma das funcionárias contou que estava trabalhando com uma outra frentista, quando um Corsa Classic de cor prata encostou perto delas. O homem que estava no carona do veículo, com um revólver na mão, disse: “passa, passa, passa". 
As frentistas entregaram o dinheiro que estava com elas. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
A polícia disse que fez um patrulhamento na região em busca dos suspeitos, mas ninguém foi localizado. O posto fica na Avenida Bolívar de Abreu, uma das mais movimentas do bairro Aquidaban.

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