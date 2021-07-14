Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia de Cachoeiro

Um motociclista de 54 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (14) na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Isaías Diório, pilotava uma Honda Titan e bateu com a moto na lateral de uma carreta.
A batida aconteceu em uma curva na ES 488, em trecho conhecido como Rodovia do Contorno. Segundo informações de populares à Polícia Militar, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem na pista.
Com o impacto, a moto ficou destruída e o corpo do motociclista caiu às margens da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista da carreta, de 41 anos, permaneceu no local.