Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia de Cachoeiro

Motociclista morreu no local Crédito: Divulgação/ PM

Um motociclista de 54 anos morreu no início da tarde desta quarta-feira (14) na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A vítima, identificada como Isaías Diório, pilotava uma Honda Titan e bateu com a moto na lateral de uma carreta.

A batida aconteceu em uma curva na ES 488, em trecho conhecido como Rodovia do Contorno. Segundo informações de populares à Polícia Militar, o motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem na pista.

Com o impacto, a moto ficou destruída e o corpo do motociclista caiu às margens da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

Motorista da carreta não se feriu Crédito: Divulgação/ PM