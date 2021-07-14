Acidente mata motociclista em Barra de São Francisco

Motociclista morre em acidente envolvendo um carro e duas motos em Barra de São Francisco Crédito: Bombeiros

Um motociclista, identificado como Carlos Roberto da Rocha, morreu em um acidente envolvendo duas motos e um carro na manhã desta quarta-feira (14), na ES 080, em Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo. O segundo motociclista envolvido na batida teve fratura no fêmur e foi encaminhado ao hospital. A condutora do veículo não sofreu ferimentos graves e foi conduzida à delegacia.

Segundo informações do Sargento Contarato, do Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, as circunstâncias do acidente não foram identificadas. Após chegar ao local, a corporação resgatou os dois motociclistas feridos e encaminhou as vítimas para o Hospital Dra. Rita de Cássia, que fica no município. A via chegou a ficar totalmente interditada para o trabalho dos Bombeiros, mas foi liberada após o resgate ser realizado.

Um dos homens, identificado como Enilson Rodrigues Silva, teve fratura no fêmur e foi hospitalizado. Já Carlos Roberto da Rocha veio a óbito ao chegar à unidade. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A motorista do veículo, segundo Contarato, não sofreu ferimentos graves.

O QUE DIZ A PM

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do carro fez o teste do bafômetro, e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Ela recusou atendimento médico e foi encaminhada à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, para prestar esclarecimentos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que uma mulher de 48 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Barra de São Francisco pela Polícia Militar. "Ela foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento", diz o texto. A Polícia Civil informou ainda que o caso seguirá sob investigação da delegacia do município.