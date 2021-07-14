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ES 080

Acidente mata motociclista em Barra de São Francisco

Batida envolveu duas motos e um carro. O outro motociclista teve fratura no fêmur e foi encaminhado ao hospital. A condutora do veículo não sofreu ferimentos graves, segundo os Bombeiros

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:35

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:35
Motociclista morre em acidente envolvendo um carro e duas motos em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente envolvendo um carro e duas motos em Barra de São Francisco Crédito: Bombeiros
Um motociclista, identificado como Carlos Roberto da Rocha, morreu em um acidente envolvendo duas motos e um carro na manhã desta quarta-feira (14), na ES 080, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. O segundo motociclista envolvido na batida teve fratura no fêmur e foi encaminhado ao hospital. A condutora do veículo não sofreu ferimentos graves e foi conduzida à delegacia.
Segundo informações do Sargento Contarato, do Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, as circunstâncias do acidente não foram identificadas. Após chegar ao local, a corporação resgatou os dois motociclistas feridos e encaminhou as vítimas para o Hospital Dra. Rita de Cássia, que fica no município. A via chegou a ficar totalmente interditada para o trabalho dos Bombeiros, mas foi liberada após o resgate ser realizado.
Um dos homens, identificado como Enilson Rodrigues Silva, teve fratura no fêmur e foi hospitalizado. Já Carlos Roberto da Rocha veio a óbito ao chegar à unidade. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. A motorista do veículo, segundo Contarato, não sofreu ferimentos graves.

O QUE DIZ A PM

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do carro fez o teste do bafômetro, e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Ela recusou atendimento médico e foi encaminhada à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, para prestar esclarecimentos. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que uma mulher de 48 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Barra de São Francisco pela Polícia Militar. "Ela foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento", diz o texto. A Polícia Civil informou ainda que o caso seguirá sob investigação da delegacia do município.

Atualização

14/07/2021 - 12:05
Após a publicação da reportagem, a Polícia Militar e a Polícia Civil enviaram notas sobre o caso. O texto foi atualizado. 

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