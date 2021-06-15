Homem é suspeito de matar o próprio irmão em Barra de São Francisco

A ocorrência foi registrada em Cachoeirinha de Itaúnas, Zona Rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação

Um homem morreu após ter sido atingido por disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pelo próprio irmão, no Noroeste do Espírito Santo . A ocorrência foi registrada por volta das 13h20 desta terça-feira (15), em Cachoeirinha de Itaúnas, zona rural de Barra de São Francisco . A Polícia Militar foi ao local e confirmou o óbito. A identidade do homem morto não foi divulgada.

"A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação que no local havia um homem caído, ferido por disparos de arma de fogo, que teriam sido realizados pelo seu irmão. O óbito foi confirmado no local do fato e a perícia foi acionada", diz a nota da PM.

Segundo a Polícia Militar , o suspeito de atirar não foi localizado.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (16), o titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini, disse que o irmão da vítima é suspeito de cometer o crime e afirmou que representações estão sendo feitas para que a prisão dele ocorra.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.