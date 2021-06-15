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Ninguém foi preso

Homem é suspeito de matar o próprio irmão em Barra de São Francisco

A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (15), em Cachoeirinha de Itaúnas, zona rural do município. A Polícia Militar foi ao local e confirmou o óbito

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:21

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:21
Barra de São Francisco, no Noroeste do ES, uma das cidades que foi o epicentro da variante inglesa da Covid no Estado
A ocorrência foi registrada em Cachoeirinha de Itaúnas, Zona Rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação
Um homem morreu após ter sido atingido por disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pelo próprio irmão, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta das 13h20 desta terça-feira (15), em Cachoeirinha de Itaúnas, zona rural de Barra de São Francisco. A Polícia Militar foi ao local e confirmou o óbito. A identidade do homem morto não foi divulgada.
"A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação que no local havia um homem caído, ferido por disparos de arma de fogo, que teriam sido realizados pelo seu irmão. O óbito foi confirmado no local do fato e a perícia foi acionada", diz a nota da PM.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito de atirar não foi localizado.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (16), o titular da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo  Forattini,  disse que o irmão da vítima é suspeito de cometer o crime e afirmou que representações estão sendo feitas para que a prisão dele ocorra.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

Atualização

16/06/2021 - 11:45
Após a publicação da reportagem, na manhã desta quarta-feira (16), o delegado que investiga o caso reforçou que o irmão da vítima é suspeito de cometer o crime. A Polícia Civil também enviou nova nota sobre o caso. O texto foi atualizado. 

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