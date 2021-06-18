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De 10 anos

Criança é picada por escorpião em Barra de São Francisco

A menina foi socorrida e levada pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital Santa Rita de Cássia, onde foi deixada sob cuidados médicos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jun 2021 às 11:52

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 11:52

Barra de São Francisco
Barra de São Francisco Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco
Uma menina de 10 anos foi picada por um escorpião em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a criança para um hospital do município.
De acordo com os Bombeiros, os militares foram acionados na noite de quinta para uma ocorrência no bairro Vila Luciene. No local, a equipe de resgate constatou que uma menina de 10 anos havia sido picada no pé esquerdo por um escorpião.
Após uma primeira avaliação, a equipe constatou que a menina tinha sinais vitais normais. Ela foi levada pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital Santa Rita de Cássia, onde foi deixada sob cuidados médicos.

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