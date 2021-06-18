Criança é picada por escorpião em Barra de São Francisco

Uma menina de 10 anos foi picada por um escorpião em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a criança para um hospital do município.
De acordo com os Bombeiros, os militares foram acionados na noite de quinta para uma ocorrência no bairro Vila Luciene. No local, a equipe de resgate constatou que uma menina de 10 anos havia sido picada no pé esquerdo por um escorpião.
Após uma primeira avaliação, a equipe constatou que a menina tinha sinais vitais normais. Ela foi levada pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital Santa Rita de Cássia, onde foi deixada sob cuidados médicos.