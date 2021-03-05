Menino de 1 ano é picado por escorpião e socorrido de helicóptero no ES

Uma criança de 1 ano foi internada em estado grave após ser picada por um escorpião em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nessa quinta-feira (5). Em função do quadro de saúde, um helicóptero precisou ser usado no transporte da vítima.
Após a picada, o menino foi encaminhado para o hospital do município, mas teve que ser transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Onde segue hospitalizado.
Para o transporte da criança, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar - ES (Notaer) foi acionada e o menino foi encaminhado de helicóptero para a Capital, no mesmo dia.