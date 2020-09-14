Davi Rebonato, de 1 ano, morreu após ser picado por um escorpião Crédito: Acervo Pessoal

Um menino de um ano de idade morreu após ser picado por um escorpião, neste domingo (13), em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo. Davi Matos Rebonato chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade. Ele também foi levado para outras duas unidades hospitalares em São Mateus , para receber atendimento médico, mas não resistiu.

Your browser does not support the audio element. Menino de um ano morre após ser picado por escorpião em Pedro Canário

De acordo com o pai da criança, José Roberto Rebonato, a família estava reunida em um sítio no distrito de Vinhático, interior do município. A criança foi picada quando entrou em um cômodo vazio da casa. Momentos depois, o menino começou a chorar e a mãe viu o aracnídeo ao lado do menino. Ele logo começou a passar mal e apresentar vermelhidão no joelho.

SAGA PARA RECEBER ATENDIMENTO

O próprio pai levou o menino para o hospital de Pedro Canário. Segundo relato de Roberto, a atendente do local disse que a unidade contava com soro antiescorpiônico, mas meia hora depois um médico disse que não tinha. Na avaliação do pai, os minutos perdidos poderiam ter sido preciosos para salvar a vida de Davi.

Após ser atendido no hospital de Pedro Canário, ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Na unidade, a criança teria recebido o soro antiescorpiônico e em seguida foi encaminhada para UTI infantil de um hospital particular da cidade, onde morreu.

Menino vítima de escorpião Crédito: Acervo Pessoal

O QUE DIZ A SESA?

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o paciente recebeu todos os cuidados na emergência da pediatria do Hospital Roberto Silvares, sendo aplicado o soro antiescorpiônico e realizado os exames e medicações necessários para o quadro clínico. A entidade esclareceu que devido à necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), o paciente foi transferido para outro hospital, que fica a cerca de um quilômetro do Roberto Silvares.

PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (14), por meio de nota, a Prefeitura de Pedro Canário comentou o caso nesta terça-feira (15). Veja a nota na íntegra.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Canário vem a público esclarecer os fatos relacionados à criança Davi Matos Rebonato, que veio a óbito neste domingo (13/09) após de ter sido vítima de uma picada de escorpião: Primeiramente, lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a família neste momento de profunda dor pela perda de um ente querido, e o Município de Pedro Canário se coloca à disposição da família para maiores esclarecimentos.

Informamos que a criança deu entrada no Hospital Menino Jesus, no dia 13/09 com quadro de vômito, sudorese e edema no local da picada, onde foi atendida pelo médico plantonista, que alegou que o hospital não possuía o Soro Antiescorpiónico, encaminhando o paciente para o Hospital Roberto Silvares.

De fato, o referido soro está em falta em boa parte do País, conforme nota informativa 02/2019, mas segundo orientação do Centro de Atendimento Toxicológico-TOXCEN, em protocolo que foi encaminhado ao Hospital Menino Jesus, na falta de soro antiescorpiónico deve ser utilizado o antiaracnídico, conforme nota informativa 01/2012.

Ressaltamos que na sexta-feira, dia 11/09 foram entregues 06 (seis) ampolas do soro antiaracnídico no referido hospital.

Esclarecemos ainda que já solicitamos o relatório completo do atendimento ao Hospital Menino Jesus, bem como estamos à disposição para maiores esclarecimentos."

A nota é assinada pela Secretaria de Saúde do município.

ES TEM UMA VÍTIMA DE ATAQUE DE ESCORPIÃO A CADA DUAS HORAS

A situação preocupa e pode ser agravada. Neste período do ano, em que as temperaturas tendem a voltar a subir, estes aracnídeos podem ser mais facilmente encontrados, de acordo com o biólogo Marco Bravo, professor e mestre em Gestão Ambiental.

No primeiro semestre deste ano, 1.760 casos de picadas pelo aracnídeo foram registrados em todo ES. Crédito: Pixabay

De acordo com informações da Sesa, os casos de ataques por escorpião concentram-se mais nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo (tratadas pela Sesa como regionais norte e central de saúde). A entidade explica que isso pode ser explicado pelas condições climáticas nas regiões, principalmente as temperaturas mais elevadas. Somadas, as duas regiões são responsáveis pelo registro de 1.538 casos no primeiro semestre de 2020. O que corresponde a 87,38% das ocorrências com escorpiões em todo Espírito Santo.

MENINA DE LINHARES FICOU EM ESTADO GRAVE APÓS PICADA

Moradora de Linhares, também no Norte do Estado, Esther Castro de Jesus, de 4 anos, estava na casa da avó quando começou a passar mal, no dia 19 de agosto. Ela brincava no quintal da casa quando foi picada pelo animal sem que ninguém percebesse. Na hora do almoço, teve vômito e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Linhares. Mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória, onde chegou a ficar internada na UTI por 10 dias.