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Boa notícia

Menina de 4 anos picada por escorpião no ES recebe alta do hospital

A criança, segundo a mãe Isamoa de Souza Castro, já deixou o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, e está a caminho de casa, no Norte do Estado

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 10:31
A pequena Esther, de cinco anos, no colo da mãe Isamoa, depois de ter alta do hospital, em Vitória
A pequena Esther, de cinco anos, no colo da mãe Isamoa, depois de ter alta do hospital, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Menina de 4 anos picada por escorpião no ES recebe alta do hospital
A menina Esther Castro de Jesus, de 4 anos, picada por um escorpião no mês passado, em Linhares, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (02). A criança deixou o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, para seguir para sua casa, no Norte do Estado.
A informação foi confirmada pela mãe da menina, Isamoa de Souza Castro, à reportagem de A Gazeta.  "Esther está tendo alta hoje. Já estamos na saída do hospital, indo para casa. Glória a Deus", disse a mãe.
A pequena Esther deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital no último domingo (31) e, nos últimos dias, já havia voltado a falar e a se alimentar sem o uso de sonda.
"Não cabe em meu peito tamanha alegria "
Isamoa de Souza Castro - Mãe da Esther

PICADA ENQUANTO BRINCAVA NO QUINTAL DA AVÓ

Esther Castro de Jesus estava na casa da avó quando começou a passar mal, no dia 19 de agosto. Ela brincava no quintal da casa quando foi picada pelo animal sem que ninguém percebesse. Na hora do almoço, teve vômito e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Linhares. Mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória, onde chegou a ficar internada na UTI por 10 dias.

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