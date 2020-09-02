Menina de 4 anos picada por escorpião no ES recebe alta do hospital

A informação foi confirmada pela mãe da menina, Isamoa de Souza Castro, à reportagem de A Gazeta . "Esther está tendo alta hoje. Já estamos na saída do hospital, indo para casa. Glória a Deus", disse a mãe.

Your browser does not support the video tag.

Esther Castro de Jesus estava na casa da avó quando começou a passar mal, no dia 19 de agosto. Ela brincava no quintal da casa quando foi picada pelo animal sem que ninguém percebesse. Na hora do almoço, teve vômito e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Linhares. Mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória, onde chegou a ficar internada na UTI por 10 dias.