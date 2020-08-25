Criança é internada na UTI após ser picada por escorpião em Linhares

Esther, de 3 anos, foi picada por um escorpião na semana passada e está internada na UTI em Vitória Crédito: Divulgação

Uma criança de apenas quatro anos foi picada por um escorpião em Linhares , no Norte do Estado, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Esther Castro de Jesus estava na casa da avó quando começou a passar mal, na quarta-feira passada (19), e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade, mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória

Segundo a mãe da criança, Isamoa de Souza Castro, o estado de saúde da filha segue grave, porém estável. A menina deu entrada na UTI pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na capital, no último dia 20. "Hoje faz sete dias que a minha filha está internada. O quadro de saúde ainda é grave, mas ela está reagindo bem aos remédios. É um progresso um pouco lento, um pouquinho a cada dia. Ainda não tem previsão de alta. Por enquanto, a única coisa que os médicos dizem é que ela está estável", disse a mãe.

Uma tia da criança contou que Esther estava brincando no quintal da casa da avó, no dia 19, no bairro Guaxe, em Linhares. Na hora do almoço, quando ela entrou para comer, teve vômito. A avó correu com a criança para a UPA e, no caminho, Esther teve convulsões, segundo a tia.

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares, Jacklene Ramos, a criança teria reclamado de uma dor no dedo da mão. A avó desconfiou que pudesse ser uma picada de escorpião e foi até a UPA, onde recebeu o soro antiescorpiônico, que neutraliza o veneno do animal na corrente sanguínea.

Jacklene Ramos, diretora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

"A avó desconfiou que realmente pudesse ser um escorpião, até por ter na região, e levou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento. Ela recebeu o primeiro atendimento na UPA pediátrica no município, recebeu o soro antiescorpiônico, mas infelizmente o estado de saúde dela continuou grave e ela foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória", disse.

CRIANÇA ESTÁ ENTUBADA

A reportagem de A Gazeta procurou a mãe da menina no começo da tarde desta quarta-feira (26), Isamoa de Souza Castro informou que a filha segue entubada na UTI do Hospital Infantil, sem previsão de alta.

"Ela esboça reação, mas não conversa. Está entubada, sob efeito de sedativos. Ela está ainda nos aparelhos, estamos aguardando as próximas reações do organismo dela. Os médicos não deram revisão nenhuma", afirmou a mãe.