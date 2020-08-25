Covid-19 no ES: 65% dos mortos e 77% dos infectados são do interior

Número de mortes no interior do Estado por Covid-19 é muito alto Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

De acordo com epidemiologistas, a curva de contágio do novo coronavírus tem diferentes estágios. Na Grande Vitória, epicentro da doença no Espírito Santo , já começou a descer. Já a curva de disseminação do novo coronavírus no interior está com três semanas de atraso de evolução, se comparada com a da Região Metropolitana.

UTIs

"Não temos só a Covid-19 como doença que precisa de respiradores. Agora, é a época do ano em que ocorrem outras doenças respiratórias, inclusive a Influenza, que causam a síndrome respiratória aguda. Isso já vai pressionar os leitos de UTI. Soma-se a isso a diferença de cerca de três semanas de atraso da disseminação do vírus entre o interior e a Região Metropolitana", explicou a pós-doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel.

Outro ponto levantado como motivo para mais pessoas serem contaminadas no interior está diretamente ligado ao comportamento da população, segundo Ethel Maciel. "Pouco isolamento social contribuiu. O interior não tinha muitos casos, mas houve a flexibilização do comércio, as barreiras sanitárias não ocorreram de forma efetiva, as pessoas infectadas se mobilizaram de um lugar para outro, o vírus foi se deslocando", observou.