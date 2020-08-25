Coronavírus: ES registra 3.068 mortes e passa de 107 mil casos

O Espírito Santo chegou a 107.191 casos e 3.068 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (25). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 697 pessoas e provocou 23 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.335 registros da doença, seguida por Vitória (13.490), Serra (13.245) e Cariacica (10.321). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.816 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 94.437 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,9% e, até agora, 228.208 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.