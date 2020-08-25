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Norte do ES

PM encontra fábrica clandestina de submetralhadoras em Linhares

Com os suspeitos, os policiais encontraram duas submetralhadoras caseiras. Também foram apreendidos materiais e ferramentas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 18:11

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:11

PM encontra fábrica clandestina de submetralhadoras em Linhares
PM encontra fábrica clandestina de submetralhadoras em Linhares Crédito: Divulgação PMES
Polícia Militar localizou uma oficina usada para a fabricação clandestina de armas, na tarde desta segunda-feira (24) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante. O local era usado para produzir submetralhadoras caseiras.
PM encontra fábrica clandestina de submetralhadoras em Linhares
Segundo a PM, viaturas faziam ronda pelo bairro Interlagos quando desconfiaram da atitude dos suspeitos, que estavam em uma motocicleta.
Os dois ficaram extremamente nervosos quando perguntados de quem era a motocicleta. Um deles se ofereceu para ir com os militares para buscar o documento na sua residência. Quando chegamos na casa, verificamos que no quintal tinha material usado habitualmente para fabricação de armas caseiras e, dentro da residência, munições de fuzil, disse o Cabo Vieira, do 12º Batalhão da PMES.

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Segundo o militar, após ser questionado, um dos suspeitos admitiu que estava produzindo e comercializando submetralhadoras em Linhares.
Com os suspeitos, os policiais encontraram duas submetralhadoras caseiras. Também foram apreendidos materiais e ferramentas para a fabricação de armas, além de munições.
Equipamentos e ferramentas usados na produção do armamento
Equipamentos e ferramentas usados na produção do armamento Crédito: Divulgação PMES
De acordo com a polícia, essa é a quarta apreensão de armas desse tipo que acontece em Linhares nos últimos dias. Na avaliação da PM,  as ações são um importante passo para reduzir a criminalidade na região, principalmente os homicídios.
Os dois detidos foram ouvidos e encaminhadas para o sistema prisional. A Polícia Civil vai investigar se a dupla fornecia armas a criminosos e se outras pessoas ajudavam na produção do armamento. O valor dos materiais não foi informado.

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