À luz do dia, casal furta estrutura de ponto de ônibus em Jardim da Penha

TV Gazeta furtando parte da estrutura de um ponto de ônibus no bairro Duas pessoas foram flagradas pela reportagem dafurtando parte da estrutura de um ponto de ônibus no bairro Jardim da Penha , em Vitória , na manhã desta terça-feira (25). Um vídeo mostra o momento em que um homem e uma mulher retiram uma peça de ferro da estrutura, colocam em um carrinho e vão embora. A Polícia Militar informou que os dois foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

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As imagens foram feitas no momento da ação. Um homem se esforça para a retirar parte da estrutura do ponto de ônibus e a mulher que está com ele observa. Enquanto isso, pessoas passam normalmente pelo local sem entender o ocorrido.

Depois de algumas tentativas e com ajuda da mulher, o homem retira a peça de ferro e a coloca em um carrinho. Em seguida, os dois vão embora.

Casal furta estrutura de ferro de ponto de ônibus no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução

TV Gazeta para comentar o ocorrido. Veja as notas abaixo: Prefeitura de Vitória e a Polícia Militar foram procuradas pela reportagem dapara comentar o ocorrido. Veja as notas abaixo:

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou, por nota, que foi acionada e o casal foi localizado portando a barra de ferro furtada do ponto de ônibus. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Disse ainda que realiza rondas preventivas no bairro com o objetivo de reprimir e prevenir todo tipo de crime. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Militar informa que atua dia e noite no bairro Jardim da Penha, no intuito de reprimir e prevenir todo tipo de crime, com rondas preventivas 24h por dia, além de constantes ações de abordagens, cercos táticos e visitas tranquilizadoras. No entanto, apesar das atividades de policiamento desenvolvidas no local, a PM lembra que somente pode deter indivíduos em situação de flagrante delito, e, não sendo possível estar em todo lugar ao mesmo tempo, ressalta que a participação da população é de extrema importância para a prestação de um serviço ainda mais eficaz. Na ocorrência em questão, a Polícia Militar foi acionada e o casal foi localizado portando a barra de ferro furtada do ponto de ônibus. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória".

PMV

A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) pede que os munícipes que flagrarem atos de vandalismo e danos contra o patrimônio público podem denunciar imediatamente pelo 190 e pelo Fala Vitória 156. Com a denúncia, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar podem se deslocar para o local, efetuar o flagrante e aplicar as punições cabíveis pela lei. Já Central de Serviços da PMV informa que, por ano, gasta em média R$ 200 mil com limpeza e reparos em equipamentos públicos depredados, como abrigos, papeleiras, alambrados de praça, tampas de bueiro, entre outros. Denúncias sobre furtos ou qualquer outro tipo de depredação ao patrimônio público também devem ser feitas pelo 190.