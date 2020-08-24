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Tráfico de Drogas

Universitário é preso ao receber drogas pelo correio em Colatina

Segundo a polícia, o suspeito estuda arquitetura em uma faculdade particular da cidade e trabalha na Secretaria de Obras da prefeitura; ele foi preso por tráfico de entorpecentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:23

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:23

Jovem foi detido em casa
Jovem foi detido em casa após receber encomenda Crédito: Divulgação PMES
Um estudante universitário, de 22 anos, foi preso após receber drogas que vieram pelos Correios em Colatina, nesta segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, a encomenda estava endereçada ao local em que ele morava, no bairro São Pedro. A polícia estava monitorando a entrega e prendeu o jovem em sua casa.
De acordo com a polícia, os militares chegaram ao jovem por meio de denúncias recebidas. Ele já vinha sendo investigado. O estudante receberia, pelos Correios, 110 gramas de maconha, a quantidade renderia 220 buchas da droga para venda. Na casa do estudante, a PM também encontrou mais maconha, haxixe e fumo aromatizado, além de uma balança de precisão e R$ 140.

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A PM também apreendeu o celular e o notebook do rapaz, a suspeita é de que as drogas eram negociadas pela internet.
Segundo a polícia, o suspeito estuda arquitetura em uma faculdade particular da cidade e trabalha na Secretaria de Obras da prefeitura. O estudante foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, e preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.
De acordo com a polícia ele não tinha passagens até então por tráfico. Durante a abordagem, a polícia encontrou indícios de que essa não foi a primeira vez que ele recebeu drogas pelos Correios.
Maconha chegou pelo Correio
Maconha chegou pelo Correio Crédito: Divulgação PMES
Em nota, os Correios afirmaram que, por se tratar de assunto relacionado à segurança, não detalham informações das ocorrências, para não interferir em eventuais investigações.A entidade salientou que trabalha em parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de drogas e demais itens proibidos, por meio do serviço postal.
A Prefeitura de Colatina lamentou a ocorrência e informou que aguardará a comunicação oficial da Justiça para que o jurídico tome as providências necessárias.

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