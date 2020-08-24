Número de drogas apreendidas mais que dobra em Cachoeiro

Com apoio de cão farejador, droga é apreendida em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O número de drogas apreendidas pela Polícia Militar no município de Cachoeiro de Itapemirim , maior cidade do Sul do Espírito Santo, aumentou no primeiro semestre deste ano. Alguns tipos de drogas recolhidas pelos militares mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Parte do bom resultado, para a polícia, está ligado às denúncias anônimas e ao serviço de inteligência da unidade.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), de janeiro a julho desse ano foram apreendidos 3.430 pinos e papelotes de cocaína; 4.317 pedras de crack; e 1.873 buchas de maconha. No ano passado, o recolhimento de maconha foi de 1.525 buchas. Crack e cocaína aumentaram em mais de 100%: 4.317 pedras de crack e 3.430 pinos e papelotes de cocaína apreendidos.

Podemos dizer que é resultado de um serviço de planejamento do serviço de inteligência e a atuação e empenho de cada policial ajudou muito. Perceber que neste ano até agosto já fizemos quase que o dobro de apreensões do ano passado é um número considerável. Além disso, apreendemos mais de 100 unidades de armas de fogo somente neste ano e realizamos mais de 2 mil prisões em flagrante, comentou o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Fabrício da Silva Martins.

Além das estratégias, como o cão farejador e o motopatrulhamento, outra ajuda importante da polícia é a população, segundo o comandante. As denuncias podem ser feitas forma anônima, ligando para o telefone 181. O trabalho do disque denuncia que são avaliadas e investigadas. É muito importante a participação da sociedade, são os olhos da polícia e o cidadão pode ficar à vontade para denunciar pelo 181. Não precisa se identificar, concluiu tenente-coronel Fabrício da Silva.